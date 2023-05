Monte Carlo

Assouline, 105 euros

Tivesse este livro o cheiro do asfalto em dias de grande prémio de Fórmula 1 e o calor do sol que abrilhanta ainda mais o Mónaco durante todo o ano e a viagem que proporciona pelo principado estaria quase completa. Através de 296 páginas, e com quase tantas fotografias e também um pouco de história, esta edição convida a uma visita guiada pelas ruas e marcos do principado numa espécie de viagem visual por tudo o que ao longo das últimas décadas o tornou um sítio especial, iluminado por uma aura de glamour e luxo intemporal. A entrada em monumentos como o Museu Oceanográfico ou em lugares tão exclusivos como o Hotel de Paris ou o Casino está garantida. Bem como o encontro com figuras famosas, dos atores e músicos à família real monegasca e o prefácio coube mesmo ao próprio príncipe Alberto II do Mónaco. A autora é a jornalista e escritora Ségolène Cazenave Manara, que já trabalhou para diferentes meios franceses e vive no Mónaco desde 2010.

Gourmet Trails – Europe

Lonely Planet, 28,95 euros

Entre os muitos bons pretextos que nos levam a viajar está a comida. Experimentar o exotismo de alguns países ou mergulhar de cabeça e estômago na confort food de outros são boas razões para fazer a mala. Por isto mesmo, a Lonely Planet criou um guia de 40 itinerários gastronómicos de fim de semana por variados países da Europa, com comida e bebida incluídas, claro. Cada trail inclui a história de cada região, como lá chegar, onde comer e beber, onde ficar, o que fazer e ainda os festivais e celebrações locais. Estes roteiros contam ainda com recomendações de bom conhecedor, paragens obrigatórias, mercados, tabernas, restaurantes modernos, chocolatarias, eco-destilarias e bares pop-up. Cada roteiro é acompanhado por um mapa e por fotografias. Estão incluídos 19 países da Europa mais a Turquia. Portugal também lá está, aliás um dos roteiros é pelo Porto com passagem obrigatória pelas vinhas do Douro. E já agora, outro é um roteiro de pastelarias em Copenhaga.

Beachlife

TeNeues, 60 euros

Talvez este livro devesse conter um aviso, segundo o qual quem o folheia poderá ter uma irresistível vontade de ir para a praia. Ao folhear as suas 224 páginas não cairão grãos de areia nem haverá cheiro a maresia, mas podem ser encontradas muitas imagens de diferentes praias e também de casas de praia, de pessoas, de bares, de proezas nas ondas e diversão no areal. E tal como algumas idas à praia, este livro tem histórias para ler. Como por exemplo, como Gabrielle Chanel pôs na moda a pele bronzeada no verão ou como a luz das vilas costeiras foi fonte de inspiração para artistas, entre eles Pablo Picasso. O autor é o alemão Stefan Maiwald que, entre as histórias de ficção e crime e os livros de não ficção, gosta de passar tempo nas praias da ilha italiana de Grado, onde vive.

Maria by Callas 100th Anniversary Edition

Assouline, 195 euros

Maria Callas é uma das divas do século XX que continua a ser lembrada e celebrada, mesmo mais de 40 anos depois da sua morte, a 16 de setembro de 1977. Nos palcos de teatro, Callas mudou a presença feminina no canto lírico e tornou-se um ícone. Já nos palcos da vida, o seu romance com Aristóteles Onassis catapultou-a para a imprensa social. Este livro, que chega em junho, é uma versão atualizada, lançada para marcar o que seria o 100º aniversário da diva, a 2 de dezembro de 2023. É assinado pelo realizador e fotógrafo Tom Volf que contou com a ajuda de amigos próximos e colegas de Maria Callas e agora serve aos fãs um álbum pessoal da diva com a sua obra e vida, com arquivos perdidos, fotografias nunca vistas. Este ano marca também os 65 anos da passagem de Maria Callas por Lisboa.

Charles III: A King and His Queen

Rizzoli, 53 euros (aproximadamente)

Chris Jackson é fotógrafo da Getty Images e acompanha a família real há cerca de 20 anos. Neste livro reuniu uma série de imagens de Carlos e Camilla desde que eram o príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha até aos primeiros meses do seu reinado, uma vez que o lançamento aconteceu numa altura em que preparava a coroação, que teve lugar a 6 de maio e foi a primeira em 70 anos. O livro está dividido em oito capítulos com uma série de fotografias nas mais variadas situações, como eventos no Reino Unido, viagens pelo mundo, nos bastidores e na intimidade e ainda retratos oficiais. Esta edição é um álbum de celebração do Rei Carlos III e da rainha Camilla. Este é já o terceiro livro de Chris Jackson sobre a família real com a Rizzoli. Primeiro dedicou um livro a uma “Monarquia Moderna” (em 2018) e depois outro à Rainha com “Elizabeth II: A Queen for Our Time” (em 2021).

Russel Melcher – The Golden Age of Photojournalism

TeNeues, 50 euros

Primeiro é preciso localizar a “era dourada do fotojornalismo” nas décadas de 1950 e 1960. Depois importa explicar que Russel Melcher nasceu em 1931 e é um norte-americano que viveu em Paris a maior parte da vida, neste livro partilha as imagens e as suas histórias. No fotojornalismo o fotógrafo assume o papel de contador de histórias e, nestas décadas, era através de uma série de revistas que este trabalho chegava ao público, dando prestígio tanto ao autor como à publicação. Melcher fotografou uma série de estrelas da sua época, tanto quando estas visitavam a capital francesa, como quando ele as acompanhava em viagens, de membros da realeza, a estrelas de cinema, lendas da música ou colossos da política. Também captou inúmeros acontecimentos históricos, de festivais a ataques terroristas e foi diretor da agência de fotografia Magnum.

