A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam na terça-feira a campanha de Segurança Rodoviária “Taxa Zero ao Volante”, que visa alertar para os riscos da condução sob a influência do álcool.

A campanha “Taxa Zero ao Volante”, que se prolonga até à próxima segunda-feira, inclui ações de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, referem as autoridades, num comunicado conjunto.

A ANSR, a GNR e a PSP lembram que um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l.

De acordo com aquelas entidades, conduzir sob o efeito do álcool causa várias perturbações ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos, e descoordenação motora.

“O álcool também diminui o campo visual, provocando a chamada visão em túnel. Esta perda de capacidades, bem como as alterações de comportamento que podem levar a estados de euforia e desinibição, aumentam de forma muito significativa o risco de envolvimento em acidentes rodoviários.”, indicam a ANSR,GNR e PSP.

As ações de sensibilização decorrem em conjunto com as operações de fiscalização programadas para o Largo de Camões, em Faro, no IC2 em Casal Machado, em Alenquer (Lisboa), na Estrada Nacional 260 na Rotunda da Força Aérea, em Beja, Avenida Bonfim, em Portalegre e Estrada Nacional 4, quilómetro 143, em Évora.