O número de deslocados internos no Sudão por causa da guerra pelo poder entre militares e paramilitares, em curso desde 15 de abril, superou o milhão, anunciou esta quarta-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Outras 319.000 pessoas fugiram para os países vizinhos, sendo o Egito o primeiro destino, com o registo de 132.000 chegadas, seguido pelo Chade, com 80.000, adiantou a agência da ONU.

A Arábia Saudita e os Estados Unidos, mediadores e supervisores do período de tréguas no Sudão, denunciaram “violações” do acordo de cessar-fogo entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF).

De acordo com o comunicado conjunto dos dois países, divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores saudita, embora no primeiro dia de tréguas, segunda-feira, se tenham registado “menos combates em Cartum”, a capital do Sudão, “houve violações do cessar-fogo de sete dias”, que entrou em vigor na segunda-feira à noite, para abrir caminho à chegada de ajuda humanitária urgente, após cinco semanas de combates.

Os mediadores, “a Arábia Saudita e os Estados Unidos constataram que as duas partes também não cumpriram evitar ganhos militares durante as 48 horas que antecederam a entrada em vigor do cessar-fogo”, alcançado após três semanas de negociações indiretas na cidade saudita de Jeddah, refere a nota.

“Embora tenha havido menos combates em Cartum, [os mediadores] informaram as partes de que foram cometidas violações, incluindo operações de ataque [na cidade de] Al Obaied [oeste], bem como ataques aéreos e utilização de armas”, acrescentou o documento divulgado ao início da noite desta terça-feira.

O acordo de cessar-fogo, assinado no sábado, inclui uma série de cláusulas como evitar danos a civis, ocupar ou usar para fins militares instalações civis, especialmente centros de saúde ou de serviços, mas também exige que as partes evitem aproveitar a pausa para reforçar a sua posição militar, ou para obter ganhos militares.

“A Arábia Saudita e os Estados Unidos apelam às partes para que honrem os compromissos que assumiram, a fim de prestar a assistência necessária” aos sudaneses, acrescentou.

O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, avisou também na terça-feira à noite que os EUA “não hesitarão em utilizar os instrumentos” à sua disposição para preservar o cessar-fogo no Sudão.

O conflito no Sudão, que começou em meados de abril, já matou mais de 700 civis e feriu mais de 5.000.