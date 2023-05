O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) vai investir 3,5 milhões de euros na reabilitação e ampliação do bloco de partos do hospital de Vila Real, obra que já foi consignada, segundo fonte da administração.

Fernando Alves, vogal executivo do conselho de administração do CHTMAD para a área financeira, disse esta quinta-feira à agência Lusa que a verba de 3,5 milhões de euros é destinada à realização da obra e à aquisição de equipamentos.

Trata-se, segundo salientou o responsável, “de um investimento de grande urgência e grande necessidade”.

A obra, há muito reclamada, visa a criação de mais condições para as utentes, melhorando a qualidade, a capacidade, segurança e o conforto, possibilitando, inclusive, que os pais possam acompanhar os partos, como está estipulado na lei.

O projeto para o bloco de partos inclui uma intervenção no bloco operatório, a criação de cinco salas individuais de partos e de um novo espaço para a urgência de obstetrícia e ginecologia, com acesso direto ao exterior.

Fernando Alves explicou que a obra, que já foi consignada, tem a duração prevista de 12 meses e vai ser feita de forma faseada para ser possível manter a atividade no bloco de partos.

Neste momento, referiu, está a ser preparado o estaleiro para arranque das intervenções.

No hospital de Vila Real, sede social do CHTMAD, nasceram 1.145 bebés em 2022, mais do que os 1.057 verificados em 2021. Em 2016, foram realizados 1.384 partos nesta unidade hospitalar.

Entre janeiro e abril deste ano nasceram 336 bebés, menos que os 351 contabilizados em igual período do ano passado.

O centro hospitalar inclui ainda os hospitais de Chaves e Lamego.