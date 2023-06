A China “opõe-se fortemente” à classificação de “ameaça” que lhe foi dada pela NATO. Em comunicado, citado pela Reuters, a Embaixada da China na Noruega pede à organização que deixe ainda de gerar possíveis conflitos ao descrever o país asiático como uma ameaça.

“A China insta a NATO a deixar de instigar conflitos regionais e criar divisões e desassossego”, indica no comunicado, emitido este sábado. “A NATO afirma ser uma organização regional e de defesa, mas certos membros da NATO vão além das regiões de defesa tradicional, estabelecendo com frequência contactos militares próximos com países na região da Ásia-Pacífico, o que resulta em tensões crescentes.”

Esta crítica surge na sequência de um discurso de Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, feito durante uma visita à Noruega. O líder da NATO esteve em Oslo na passada terça-feira, encontrando-se com o primeiro-ministro do país, Jonas Gahr Støre.

A Embaixada da China na Noruega refere ainda que “é claro para a comunidade internacional quem é que é a real ameaça à paz regional e global”.