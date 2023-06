O Zoomarine, em Albufeira (no Algarve), teve de interromper esta manhã de domingo uma demonstração com golfinhos quando ativistas entraram no tanque contra animais em cativeiro, nomeadamente a sua exploração em parques temáticos.

O episódio foi noticiado pela CMTV que teve acesso a um vídeo dos protestos. Nesse vídeo consegue-se ver os ativistas mostrando cartazes defendendo a libertação do golfinhos para o habitat natural.

Os dois ativistas mergulham no tanque e ouve-se um assistente a pedir aos espetadores para saírem até a ocorrência ser participada e até as condições de segurança serem retomadas.

A GNR foi chamada ao local.