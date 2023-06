Jogo 4, a possibilidade de encontrar um campeão nacional, a hipótese de prolongar a final até à negra. Este domingo, no Pavilhão João Rocha, o Sporting recebia o Benfica e estava obrigado a vencer para evitar que os encarnados conquistassem o Campeonato de basquetebol e não precisassem sequer de disputar a quinta e decisiva partida.

O encontro, porém, começava desde logo envolto em polémica. Travante Williams, jogador do Sporting, foi expulso durante o intervalo do Jogo 3, na passada sexta-feira, depois de se desentender com um agente da PSP que o terá impedido de aceder ao balneário leonino antes de a equipa do Benfica sair de campo. Williams foi identificado pelas autoridades e, tendo em conta o facto de ter sido expulso, estava teoricamente de fora da partida deste domingo — mas a Federação Portuguesa de Basquetebol decidiu passar a suspensão a repreensão, numa decisão que mereceu uma reação por parte dos encarnados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Recordemos, então, que perante uma situação muito menos clara e grave, potenciada por um relatório com inúmeras incongruências, tal como se veio a comprovar posteriormente pelo testemunho das autoridades, o mesmo Conselho de Disciplina da Federação decidiu suspender preventivamente o atleta do Benfica, Ivan Almeida, por 30 dias. Um mês afastado da competição!!! […] Dois casos, dois jogadores, dois clubes e duas decisões opostas: Travante Williams agrediu um agente da autoridade e foi expulso, mas vai jogar hoje com o Benfica; Ivan Almeida foi acusado de tentar agredir um árbitro, tendo-se comprovado depois que tal era falso, mas foi suspenso durante um mês! Incompreensível e inaceitável”, podia ler-se na nota divulgada pelos meios oficiais do Benfica.

Neste contexto, Travante Williams era titular no Sporting e o Benfica apresentava-se com o mesmo cinco inicial dos três jogos anteriores. Os leões começaram melhor, chegando mesmo a conquistar sete pontos de vantagem e terminando o primeiro quarto a ganhar por cinco (28-23), mas os encarnados empataram logo no início do segundo período com a ajuda de um triplo de Tomás Barroso. As duas equipas alternaram a liderança do marcador até ao intervalo, entre vantagens magras de parte a parte e alguns períodos de absoluto empate no resultado, mas o Benfica foi mesmo para o balneário a vencer o Sporting na sequência de um triplo de Toney Douglas (48-45).

Os encarnados voltaram melhor do intervalo, beneficiando de dois lances livres convertidos por Ivan Almeida e chegando mesmo aos nove pontos de vantagem, levando o treinador leonino a pedir um desconto de tempo para reajustar a estratégia. E o time out promovido por Pedro Nuno Monteiro, de forma clara, fez a diferença: o Sporting alcançou um parcial de 11-0 e viu Travante Williams marcar um triplo para alcançar a reviravolta e levar os leões a vencer para o último período (70-69).

Os leões começaram melhor o derradeiro quarto, alargando a vantagem, mas os encarnados reagiram e carimbaram oito pontos sem resposta para voltar à liderança do marcador (74-77), levando Pedro Nuno Monteiro a pedir novamente um desconto de tempo para evitar que a final ficasse desde logo decidida. O impacto anterior, porém, não funcionou: o Benfica manteve a vantagem até ao fim, não admitiu a recuperação leonina e venceu o Sporting para se sagrar bicampeão nacional de basquetebol (85-101), conquistando o Campeonato pela 29.ª vez.