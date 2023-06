“Racista”. Foi assim que António Costa classificou o cartaz, que o retrata com um nariz de porco e dois lápis espetados nos olhos, mostrado por vários professores num protesto no 10 de Junho. A polémica instalou-se de imediato e até foram muitas as vozes críticas da ilustração, mas à direita também surgiram comentários sobre a “hipérbole” de António Costa — recordando-se agora, em comparação, os cartazes e mensagens agressivas de que Pedro Passos Coelho era alvo.

Um dos exemplos mais citados no rescaldo do protesto que irritou Costa é o dia em que Pedro Passos Coelho foi recebido com um coelho embalsamado e ‘enforcado’. Estávamos em fevereiro de 2012 e o então primeiro-ministro dirigia-se ao auditório da Faculdade de Direito de Lisboa para entrar numa conferência organizada pela JSD, mas não sem antes ser recebido por estudantes que traziam o animal — transportado numa estrutura de madeira a simular uma forca — e cartazes onde se liam mensagens como “Não quero emigrar” e “Quero o meu país de volta”.

Alguns dos cartazes e montagens contra Passos recordados nas redes sociais 5 fotos

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.