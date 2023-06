Professor em Évora e natural de Matosinhos, Pedro Brito é o autor da polémica caricatura de António Costa usada durante uma manifestação de professores no Peso da Régua, durante a comemoração do Dia de Portugal.

Começou a fazer desenhos aos 12 anos e responsabiliza a disciplina da educação visual, que considera ser “uma mulher que deu muito a este país”. “A primeira polémica foi com os meus pais, porque achavam que os desenhos seriam inusitados”, revela ao Observador.

As caricaturas de figuras públicas “foram acontecendo”. “As pessoas cá de casa costumam dizer que quando me irrito com alguma coisa faço um desenho“, acrescenta.

Irritado com o contexto político, sobretudo dos últimos anos, Pedro Brito considera que António Costa não tem tido uma conduta exemplar pelo que “quando assim é, desenho e desenho muito”. Além do primeiro-ministro, o autor já desenhou figuras públicas como Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva, Fernando Medina e João Costa, ministro da Educação.

Toda a nossa IRA criativa, num único sentido – escrever nos livros de história desta luta a postura falsa, incoerente e desrespeitosa do rei bobo – Triboulet

** A lei Triboulet ** – A lei do Rei Bobo pic.twitter.com/bhIfO45rlk — Pedro Brito (@pedrobrito) May 8, 2023

“Sobre a possibilidade de bispos no activo terem encoberto casos de abusos, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa defende que primeiro devem ser conhecidos os factos”. #igreja #pedofilia #Portugal #catolica pic.twitter.com/kbjGUKGtuI — Pedro Brito (@pedrobrito) April 29, 2022

Pertencem à família das Herpestidae Socialistis, medem 28cm e recorrem ao rabinho como apoio para ficarem em pé. Perante certas dificuldades comunicativas com os seus pares, adquirem uma coloração avermelhada tal o embaraço do momento. #PS #governo #mistériodanação pic.twitter.com/bZkD9uB2Yi — Pedro Brito (@pedrobrito) April 23, 2022