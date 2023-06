Se ficou com fome de spoilers, está na hora de escrever “Boa Sorte!” na sua lista de compras e conhecer esta radionovela que tem todos os ingredientes: paixões ardentes, triângulos amorosos e personagens cómicas que parecem saídas do Minipreço do nosso bairro.

Esteja no carro, no escritório ou às compras no Minipreço online, pode ouvir Boa Sorte! nas plataformas de streaming, ou na Rádio Observador, todas as sextas-feiras às 16h15, já a partir de 16 de junho – o dia de estreia do primeiro episódio.

Tudo começa com um Minipreço ao lado de uma rádio. Paredes meias, dividem dois quotidianos completamente distintos: de um lado, jornalistas e locutores famintos de boas histórias para contar; do outro, paletes de emoções e corredores recheados de paixões desencontradas.

Nos bastidores desta radionovela, encontramos algumas caras conhecidas: Luciana Abreu é Fatinha, a rapariga da caixa, e Fernando Rocha é Joaquim Amâncio, também conhecido por Homem dos Frangos.

A estes protagonistas juntam-se também Rita Camarneiro e Vicente Figueira que além de guionistas, dão também voz a Alexandra Peninha e Gabriel Graça, respetivamente, que contracenam com Maria João Simões e Nelson Ferreira, também locutores da Rádio Observador.

Do outro lado dos bastidores, Sebastião da Cunha, Head of Marketing Dia Portugal, explica-nos o que motivou o Minipreço a aceitar este desafio do Observador.

“No Minipreço gostamos de ser desafiados a aceitar projetos onde sentimos que podemos contribuir para fazer algo diferente e que consiga chegar mais próximo das pessoas.

O Minipreço é uma rede de proximidade. Somos bairro na essência e temos muito orgulho do compromisso diário que temos com as milhares de famílias que nos visitam diariamente”.

O conceito de radionovela já merecia ser recuperado, numa altura em que os conteúdos em formatos como podcast estão a ganhar enorme popularidade.”

“Para quem não tiver oportunidade de seguir todos os episódios, poderão também ouvi-los nas nossas lojas que irão acompanhar os lançamentos na Rádio Observador e nas plataformas de streaming”, reforça Sebastião da Cunha.

A Luciana Abreu já fazia parte do ‘Clube Minipreço’. Como foi a escolha do elenco?

“A Luciana Abreu foi uma escolha natural por toda a relação que construímos o ano passado. É uma embaixadora que aporta imenso valor relacional à marca Minipreço e que nos possibilita entrar em territórios mais emocionais com os nossos clientes.

O Fernando Rocha, por ser uma referência num território humorístico e partilhar com a Luciana o palco do Domingão da SIC, acabou por ser, também, uma escolha natural. O restante elenco é uma escolha do Observador que fez o fit perfeito com a Luciana e o Fernando.”

A energia que temos sentido de todos ao longo das gravações é contagiante e levam a perceber que o resultado final vai ser excelente”, Rudolf Gruner, Diretor-Geral do Observador

Qual a importância desta colaboração ‘paredes meias’ com o Minipreço? Traz inovação para o segmento do branded content?

Rudolf Gruner, Diretor-Geral do Observador, explica-nos a energia que se tem sentido no decorrer das gravações: “O projeto da radionovela Boa Sorte! com o Minipreço é um projeto que nos dá um grande entusiasmo, pela inovação do formato, pela criatividade presente na execução e pelo impacto esperado”.

“Há uma grande equipa envolvida neste projeto. Do lado do Observador, com a equipa comercial e de branded content, os guionistas, os radio hosts e os sonoplastas; várias pessoas do lado da marca Minipreço e da sua agência criativa; e ainda os protagonistas Luciana Abreu e Fernando Rocha”.

Esta colaboração representa uma mudança na forma como as pessoas se relacionam com as marcas?

“Cada vez mais as marcas procuram chegar aos seus consumidores de formas inovadoras e diferentes. A publicidade dita tradicional continua naturalmente a ter o seu papel, mas um projeto como este leva uma marca para um patamar diferente de relação emocional com os seus clientes.

Sabemos que os podcasts em Portugal são já ouvidos por mais de metade da população e nas situações mais diversas – no carro, nos transportes, a fazer ginástica, a cozinhar ou a fazer compras por exemplo, tendo um nível de atenção e envolvimento superior aos outros formatos de media. O Minipreço vai proporcionar um programa de entretenimento aos consumidores que será marcante e trará benefícios para a marca.”

Rita Camarneiro e Vicente Figueira, além de serem locutores e animadores da Rádio Observador, são também os guionistas de “Boa Sorte!” e dão voz e vida às personagens da Alexandra Peninha e do Gabriel Graça.

A Fatinha, o Joaquim e a Beatriz Severo existem mesmo, ou qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência?

: “São baseadas em características e traços de várias pessoas que conhecemos. No caso da personagem Beatriz Severo (a diretora da rádio) não podia ser mais o oposto de Maria João Simões, e isso torna tudo mais divertido”.

A construção das personagens foi um grande desafio?

Vicente: Para nós, acho que foi mesmo o maior desafio. E acreditamos que terá sido desafiante para todos porque, na verdade, as personagens, ao início, ainda viviam nebulosas. Para nós, que as escrevemos, e para eles, que as interpretaram.

Inicialmente, acho que nem eu nem a Rita sabíamos bem para onde eles caminhavam, mas isto foi só até começarmos a rodar. A partir daí, a Luciana, o Fernando e a Maria João começaram a emprestar as suas próprias formas aos personagens.

Os funcionários do Minipreço, à semelhança dos locutores de rádio, fazem parte da vida de milhares de pessoas. Esta ligação foi intencional?

É sempre interessante o facto de diariamente nos cruzarmos com as mesmas pessoas sem as conhecermos, mas que fazem parte da nossa rotina e tornam tudo mais familiar e confortável.”, Rita Carmaneiro – Locutora da Rádio Observador, Guionista e atriz em Boa Sorte!

Rita: É isso mesmo que acontece com os animadores de rádio, jornalistas, empregados de supermercado, cafés, padarias: há pessoas que não conhecemos, mas fazem parte dos nossos dias sem que nos apercebamos disso. É poético.

Vicente: Diria que, se calhar, foi um daqueles incidentes que acontecem sem nexo de causalidade, ou melhor, esse nexo existe mas é-nos ocultado durante o processo. Na verdade nós tentámos sempre transmitir a ideia de que é necessário que as pessoas, independentemente do que façam da vida, estejam mais próximas.

Nos anos 60, as radionovelas faziam furor em Portugal. Acham que pode ser um formato a redescobrir?

Rita: Sem dúvida, é tão bom criarmos nós as imagens mentais para as histórias que nos estão a contar. Considero ser uma bela forma de, enquanto ouvimos, treinarmos a nossa criatividade, imaginarmos as cores, as expressões faciais, os locais, às vezes até colocarmo-nos a nós próprios nas personagens. Acho uma bela forma de arte, isto de contar histórias e criar um universo sonoro único onde tudo cabe. O resto fica na imaginação de cada um.

Vicente: A nossa trama é mais veloz e menos congruente, mas isso também é um sinal dos tempos. Acho que, em Boa Sorte!, funcionamos mais numa lógica de sketch humorístico, com um mínimo de fio condutor, do que inspirados numa radionovela propriamente dita com uma daquelas tramas à antiga. Só esperamos que seja divertido para quem ouça.

No próximo dia 16 de junho, às 16h15, todos os corredores vão dar a Boa Sorte! com a Luciana Abreu na caixa 1 do Minipreço e o Fernando Rocha a virar frangos nesta radionovela pronta-a-ouvir na Rádio Observador, nas plataformas de streaming ou na loja do seu bairro.