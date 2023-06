Novak Djokovic está de visita a São Miguel, nos Açores. O tenista sérvio, que conquistou na semana passada o 23.º Grand Slam da carreira em Roland Garros, estará hospedado até sexta-feira num hotel junto à marina de Ponta Delgada, segundo o site Bola Amarela, que refere que o desportista de 37 anos chegou a São Miguel num jato privado.

O site indica ainda que Djokovic foi visto a passear em Ponta Delgada por vários fãs e publica duas fotos partilhadas nas redes sociais, uma delas da chegada do tenista, acompanhado pela mulher, Jelena Djokovic, ao aeroporto de Ponta Delgada.

Novak Djokovic is celebrating his #23 Grand Slam title in the amazing Island of São Miguel, Açores, in Portugal. via @joaonunogoncalo https://t.co/vi2Id5hWbq pic.twitter.com/TOX15Nv5w2 — José Morgado (@josemorgado) June 13, 2023

O tenista venceu a final do torneio de Roland Garros, em Paris, no domingo passado, que disputou com o norueguês Casper Ruud. A vitória, a terceira do tenista sérvio no torneio, permitiu-lhe chegar ao 23.º Grand Slam da carreira e tornar-se o primeiro tenista a alcançar o feito.