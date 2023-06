A EDP anunciou uma emissão de obrigações verdes (“green bonds”) no montante de 750 milhões de euros, com vencimento a junho de 2028 e cupão de 3,875%, em Comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, a EDP disse que “fixou hoje o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida verde no montante de 750 milhões de euros, com vencimento em junho de 2028 e cupão de 3,875%”.

Segundo a empresa, os títulos serão emitidos “ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida “Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)” da EDP e da EDP Finance BV e será solicitada a admissão à negociação na Euronext Dublin.

“Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projetos ‘green’ elegíveis do Grupo EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definido no ‘Green Finance Framework’ da EDP, disponível no website da empresa”, referiu.

Segundo a EDP, “nesta transação atuaram como “Joint-Bookrunners” o BBVA, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, DBS Bank Ltd, Mediobanca, Millennium BCP, NatWest Markets, Santander e Société Générale”.