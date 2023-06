O presidente do governo açoriano revelou esta segunda-feira que o navio “Margarethe” vai ser fretado e a abastecer as Flores até ficar assegurada a operacionalidade do porto da ilha, destruído pelo furacão Lorenzo.

“Temos feito tudo o que corresponde à proteção dos florentinos depois desta calamidade do furacão Lorenzo. Temos dado resposta no que diz respeito a esta opção de um navio dedicado ao abastecimento da ilha das Flores. Vamos prolongar a sua presença nas Flores até termos uma operabilidade assegurada”, declarou José Manuel Bolieiro.

O líder do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) falava à comunicação social no porto das Lajes das Flores, infraestrutura que foi seriamente danificada em novembro de 2019 pela passagem do furação Lorenzo e, em dezembro de 2022, pela tempestade Efrain, o que gerou problemas de abastecimento de bens àquela ilha do grupo Ocidental.

Face à precariedade do porto, a 14 de fevereiro, o Governo dos Açores anunciou que ia fretar o navio “Margarethe”, um porta-contentores com bandeira de Antígua, para garantir o transporte de mercadorias para a ilha das Flores, uma operação prevista durar três ou quatro meses.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta segunda-feira, Bolieiro anunciou o prolongamento da operação daquele navio pelo tempo que “for necessário”, admitindo que pode ser prorrogado por três anos.

“Isso é para tranquilizar empresários e florentinos em geral. Vamos manter o ‘Margarathe’ enquanto abastecimento dedicado à ilha das Flores”, vincou.

Bolieiro reiterou ainda que a obra de urgência do porto das Lajes, lançada devido aos prejuízos provocados pela depressão Efrain, vai ficar concluída até ao final de setembro, num investimento de cerca de sete milhões de euros.

“Prevemos até final de setembro ter a situação que a depressão Efrain provocou corrigida com os Antiferes que estamos a construir e que depois serão aproveitados para o futuro porto e novo molhe do porto, mas que agora servirá para proteção da ponte-cais”, assinalou.

O presidente do Governo Regional afirmou que o executivo está disponível para apoiar a criação de ‘stocks’ na ilha e prometeu fazer “tudo” para apoiar a população das Flores.

“Este governo nunca deixou para trás os florentinos. Qualquer razão de queixa é injusta. Digo isso olhos nos olhos. Nós não somos perfeitos, mas prioridade, empenho e dedicação para resolver os problemas da ilha das Flores não nos tem faltado”, realçou.

A 28 de fevereiro, o presidente do Conselho de Ilha das Flores, José António Corvelo, considerou que o Governo Regional foi “precipitado” ao ter retirado da ligação com aquela parcela o navio “Margareth”, face às dificuldades de abastecimento recentemente verificadas.

O Governo dos Açores está a realizar uma visita estatutária à ilha das Flores.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.