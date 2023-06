O Canal do Panamá vai diminuir progressivamente, para 13,11 metros este julho, o calado máximo nas eclusas da NeoPanamax no canal devido à seca no país e que diminuiu os lagos artificiais que alimentam a Estrada do Pacífico.

A Autoridade do Canal do Panamá (ACP) fez este anúncio num aviso de navegação datado de quarta-feira, 14 de junho, a que a EFE teve acesso, no qual cita que “corrige o calado em metros da restrição de 43,0 pés (13,11 metros) e separa datas e restrições de draft por conjunto de bloqueios”.

Panamax designa os navios que, devido às dimensões, alcançaram o tamanho limite para passar nas eclusas do Canal do Panamá até 2016, quando o canal foi ampliado.

A partir de hoje, o Canal oferece ao neopanamax um calado de 13,41 metros, que será reduzido para 13,26 metros em 25 de junho e para 13,11 metros a partir de 19 de julho A profundidade máxima oferecida pela extensão do canal é de 15,24 metros.

A ACP “vai continuar a monitorizar o nível do lago Gatún e anunciará os futuros ajustamentos do calado de forma adequada”, destaca no aviso de navegação.

O calado é a profundidade que alcança na água a parte submersa da embarcação e, na prática, a sua redução implica que os navios reduzam o volume da carga que transportam ao cruzar a estrada interoceânica, por onde passam cerca de 3% do comércio mundial.

Uma fonte oficial, à EFE, informou que estes ajustes têm relação com o prolongamento da estação seca que atravessa o Panamá, situação que provocou problemas de abastecimento de água e obrigou as autoridades a declarar o “estado de emergência ambiental”.