Às 14h58 desta quarta-feira, no dia mais longo do ano, começa o verão. Mas será só na quinta que as temperaturas farão justiça à nova estação. Só que de forma exagerada. Mesmo muito exagerada. Vamos entrar num episódio de calor intenso, que se deve transformar na primeira grande onda de calor de 2023. O que aí vêm, até meio da próxima semana, traz máximas entre os 35ºC e os 40ºC — podendo chegar aos 45ºC em alguns locais do interior alentejano — e noites tropicais com 20ºC a 25ºC.

Para que se possa considerar a existência de uma onda de calor são necessários três fatores em simultâneo: a intensidade das altas temperaturas, a duração do tempo quente e a extensão, neste caso uma situação anormal de calor ao longo de entre 3 a 5 dias. E é exatamente isso que prevê o IPMA a partir desta quinta-feira e até à próxima quinta.

Ok, muitos vão dizer, é verão, está calor, qual é a novidade? Pois bem, a novidade é que estarão 5ºC a 10ºC acima do normal para esta altura do ano, com as mínimas a atingirem patamares muito pouco habituais. E que é provável que, tal como em abril, muitas estações meteorológicas do país voltem a bater valores recorde.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.