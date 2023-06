O Ministério Público (MP) requereu esta terça-feira junto do plenário do Tribunal Constitucional (TC) a fixação de jurisprudência uniforme sobre o início da contagem do prazo de prescrição dos crimes de corrupção. O requerimento dos serviços do MP, coordenados pelo procurador-geral adjunto João Silva Possante, só deverá ser analisado e decidido após as férias judiciais que duram entre 15 de julho e 31 de agosto.

A tomada de posição do MP nasce da decisão do Constitucional datada de 7 de junho (acórdão n.º 370/2023), e divulgada em exclusivo pelo Observador, que declarou que a contagem do prazo de prescrição num caso de corrupção inicia-se com o recebimento do último suborno — e não com o acordo entre corruptor e corrompido.

Esta leitura do TC acaba por dar força ao recurso que o MP apresentou nos autos da Operação Marquês contra a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa e que está agora ser apreciado pela Relação de Lisboa. Mas coloca em causa o acórdão n.º90/2019 que tem como relator o então juiz conselheiro Cláudio Monteiro.

Daí a necessidade de o plenário ter de decidir qual é a leitura correta: a contagem do prazo de prescrição do crime de corrupção inicia-se com o acordo ou com o recebimento do último suborno?

MP obrigado a agir e Supremo também poderá tomar posição clarificadora

A intervenção dos serviços do MP junto do Constitucional acaba por não surpreender. Porque enquanto garante da legalidade democrática, o MP está obrigado a recorrer para o plenário do TC para solicitar a uniformização da jurisprudência.

Em linguagem mais técnica, sempre que há oposição de julgados em matérias jurisprudenciais — ou seja, sempre que há decisões contraditórias do TC sobre a mesma matéria —, o MP tem a obrigação de solicitar a intervenção do plenário.

Há igualmente uma segunda forma de requerer a uniformização de jurisprudência: solicitando a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça para, no âmbito das suas competências legais na justiça comum, emitir igualmente um acórdão de uniformização de jurisprudência.

Esta intervenção do STJ pode ser solicitada pelo MP ou pela defesa de qualquer arguido num determinado processo penal.