Primeiro podiam chegar a quatro ou cinco. Depois, houve um recuo de vários países britânicos do Mundial para o Europeu e a saída de outra proposta que poderia sair de quatro federações europeias. Agora, a corrida está resumida apenas a dois: a Arábia Saudita, que iria apresentar uma candidatura conjunta à organização do Campeonato do Mundo de 2030 com Grécia e Egito (a primeira de sempre a contar com três continentes diferentes), desistiu dessa possibilidade – e a “culpa” é da proposta de Portugal, Espanha e Marrocos.

De acordo com o jornal Marca, o ministro das Relações Externas da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, contactou nas últimas horas os responsáveis da Grécia e do Egito a dar conta de que se tratava de uma decisão final e que não iriam avançar com a candidatura conjunta utilizando como argumento a força que uma das propostas rivais, neste caso a de Portugal, Espanha e Marrocos, tinha ganho ao longo do tempo.

A publicação espanhola revela que os sauditas chegaram à conclusão de que seria impossível derrotar essa candidatura da qual Portugal faz parte, tendo em conta “todo o trabalho que têm feito e a vantagem que já levavam em todos os aspetos depois de três anos de trabalho sério e silencioso”. O papel “diplomático” de Luis Rubiales, líder da Real Federação Espanhola de Futebol, é destacado pela Marca, sendo que também António Laranjo, antigo líder da Infraestruturas de Portugal e presidente da Sociedade Euro-2004 que assumiu o posto de coordenador do projeto técnico da candidatura ibérica, e a própria entrada de Marrocos no lugar da Ucrânia, que chegou a estar na proposta de Portugal e Espanha, foram chaves no processo.

Em atualização