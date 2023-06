Uma mulher norte-americana alvejou fatalmente um motorista da Uber em El Paso, no Texas. Phoebe Copas, de 48 anos, vivia no Kentucky, a mais de 1.500 quilómetros de distância, mas estava na cidade a visitar o namorado.

Daniel Piedra Garcia estava ao volante da viatura, a 16 de junho, na viagem que tinha sido pedida por Copas. Foi quando a mulher viu uma placa onde se lia Juárez que terá começado o incidente. Phoebe Copas achou que estava a ser raptada e levada para o México, que fica a pouco mais de três quilómetros de El Paso.

A norte-americana tirou uma arma da mala e atingiu o motorista com um tiro na cabeça. Daniel Pierda perdeu o controlo do automóvel e ambos foram levados para o hospital. O relatório da polícia de El Paso refere que o incidente ocorreu por volta das 14h20 (hora local).

O motorista esteve durante vários dias no hospital, em suporte básico de vida, que foi desligado por decisão da família após os médicos chegarem à conclusão de que o homem de 52 anos não poderia recuperar.

A mulher foi acusada de homicídio, já que o relato policial refere que o acidente se deu “numa zona que não está próxima de uma ponte, porta de entrada ou outra área com acesso imediato ao México”. “A investigação não apoia a ideia de tenha tido lugar um rapto ou que o senhor Piedra estava a desviar-se do destino da senhora Copas”, diz ainda a polícia do Texas, em comunicado.

Copas está detida em El Paso e foi definida uma fiança de um milhão de dólares. A investigação ainda está em curso.