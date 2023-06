No Canadá, aqueles que pretendem assinar a Netflix já não vão conseguir optar pelo plano básico, a opção de subscrição mais barata sem anúncios. Se para os novos utilizadores já não se encontra disponível, num “futuro próximo” serão os assinantes atuais de outros planos a perder oportunidade de mudar para esse, escreve esta segunda-feira o site Engadget.

Os canadianos que já subscrevem o plano básico — que tem um custo mensal de 9,99 dólares canadianos — poderão mantê-lo. Porém, se decidirem mudar para uma subscrição com anúncios ou até mais cara ou ainda se decidirem cancelar a conta, não o terão novamente à disposição quando, eventualmente, quiserem regressar.

De acordo com o site canadiano Narcity, nenhum anúncio oficial foi feito pela Netflix para dar conta das alterações. Porém, na página do serviço de streaming no Canadá, o plano básico já não aparece nas opções de subscrição, com a indicação de que “já não está disponível para novos membros ou reingressos”. Atualmente, para aqueles que pretendam assinar a plataforma nesse país existem três mensalidades à escolha: o plano com anúncios (5,99 dólares canadianos), o plano Standard (16,46 dólares canadianos) e o plano Premium (20,99 dólares canadianos).

O Observador questionou a Netflix para tentar perceber a motivação por detrás da remoção do plano básico no Canadá e a possibilidade de alteração em mais mercados (incluindo Portugal), mas ainda aguarda resposta. Atualmente, não há indicação de que essa opção de subscrição tenha sido removida em mais países.

O Engadget admite que a Netflix removeu o plano básico porque pretende atrair mais clientes para o plano com anúncios, que está disponível no Canadá desde novembro de 2022 (mas que ainda não chegou a Portugal). De acordo com o mesmo site, os planos com publicidade podem ser benéficos para os cofres da Netflix que, no primeiro trimestre desde ano, viu, nos Estados Unidos, o plano com anúncios gerar mais dinheiro por utilizador do que os outros que oferece.