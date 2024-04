"O Problema dos 3 Corpos". A série de ficção científica que pôs a China a discutir o futuro — mas também o seu passado

No livro original, contudo, a cena da “sessão crítica” não é a que abre o livro e está antes diluída dentro da narrativa. Não por falta de vontade do autor: quando o tradutor Ken Liu lhe sugeriu usar a cena no início do livro na versão em inglês, Cixin respondeu “Era assim que eu queria originalmente”. Não o fez por temer a censura. Diluir a “sessão crítica” dentro do livro já lhe foi permitido porque, nota a professora Hua Li, “os livros chineses têm sido alvo de uma censura menos dura do que os filmes ou as séries de televisão”, por terem menos público.

Mas agora, com a adaptação da Netflix, esse impacto chega através de um meio audiovisual. Uma decisão que o académico Josh Stenberg classifica de “vigorosa”, por captar de imediato a atenção da audiência no Ocidente. Mas qual o seu impacto dentro da China? Possivelmente misto, diz o professor. “É claro que isto pode provocar os nacionalistas. Mas é importante lembrar que muitos dos espectadores podem apreciar esta abordagem honesta a um período relativamente recente, que ainda é tabu. E que [essas pessoas] só não têm expressado essa opinião abertamente.”

A ficção científica como trunfo para a República Popular da China

Apesar das declarações de Liu Cixin sobre a Revolução Cultural, o autor faz questão de frisar nas várias entrevistas que dá que não se considera um autor político. Mas a política infiltra-se, quer Cixin queira quer não. O sucesso literário de “O Problema dos 3 Corpos” — que chegou a ser recomendado por figuras internacionais como Barack Obama e Mark Zuckerberg — fez que com Liu Cixin desse nas vistas: “Chamou a atenção dos media chineses e do governo chinês. E ele tornou-se um ícone da ficção científica chinesa, bem como um símbolo do soft power chinês em terreno internacional”, resume Hua Li.

O próprio género da ficção científica presta-se a leituras por vezes políticas, com o mesmo a acontecer com “O Problema dos 3 Corpos”. Há quem identifique na obra paralelos com a realidade geopolítica atual, nomeadamente no que diz respeito à teoria da “Floresta Negra” — “Cada civilização é como um caçador armado numa floresta negra: quando vê outro caçador, não tem hipótese senão disparar”, resume o autor sobre o conceito.