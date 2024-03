Mike Tyson, considerado por muitos o melhor pugilista de todos os tempos, vai regressar aos ringues este ano para defrontar o youtuber Jake Paul num combate que terá lugar em 20 de julho no estádio AT&T, no Texas. O evento será co-organizado pela Netflix e pela Most Valuable Promotions, empresa de Paul, tendo transmissão mundial na plataforma de streaming.

It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6 — Netflix (@netflix) March 7, 2024

Os dois lutadores já estiveram ligados no passado, quando Jake Paul derrotou o ex-jogador da NBA Nate Robinson num combate que antecedeu uma luta de exibição entre Mike Tyson e Roy Jones Jr. Quando se realizar o frente-a-frente, Tyson terá 58 anos e Paul 27, registando-se mais de três décadas de diferença entre ambos.

Ao site da Netflix, Mike Tyson afirmou que o seu adversário “cresceu significativamente” no boxe “ao longo dos anos”, perspetivando um embate “muito divertido” em que se poderá ver “o que a vontade e a ambição de uma ‘criança’ podem fazer com a experiência e aptidão de um GOAT [melhor de todos os tempos]”.

Já Jake Paul considera ser “uma loucura” pensar que no seu segundo combate profissional viralizou por “derrotar Nate Robinson no combate de Mike Tyson”. “Agora, menos de quatro anos depois, estou a preparar-me para enfrentar Tyson pessoalmente para ver se tenho o que é preciso para vencer um dos lutadores mais notórios e um dos maiores ícones do boxe”, acrescentou.

Em relação à MVP, a sua empresa, defendeu que, “em apenas dois anos e meio”, vai “produzir a maior luta da história, no maior estádio da NFL nos Estados Unidos”.