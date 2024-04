O contrato multimilionário dos duques de Sussex com a Netflix, assinado em 2020, continua a trazer conteúdos à plataforma, com Harry e Meghan a produzir agora duas novas séries de não-ficção, uma centrada no estilo de vida e outra no pólo profissional.

“Supervisionado por Meghan Markle”, o primeiro programa vai explorar “as alegrias da cozinha, da jardinagem, do entretenimento e da amizade” enquanto que o segundo vai “oferecer aos espectadores um acesso sem precedentes ao mundo do pólo profissional“, avançou a Netflix em comunicado, citado no The Guardian.

“Conhecida sobretudo pela sua estética e pelo seu ambiente social, a série irá revelar a garra e a paixão do desporto, captando os jogadores e tudo o que é necessário para competir ao mais alto nível”, continuou, sobre a série de pólo, gravada durante a competição U.S. Open Polo Championship.

Os dois programas vão ser realizados pela empresa Archewell Productions de Harry e Meghan, com a duquesa a produzir ambos e o duque a trabalhar na série desportiva. Segundo a produtora, as séries estão ainda em fases iniciais e os seus nomes e datas de lançamento serão anunciados nos próximos meses.

Em 2020, ano em que deixaram a família real e o Reino Unido, os duques de Sussex assinaram um contrato de 100 milhões de dólares (93,7 milhões de euros) com a Netflix. Desde então, lançaram a série documental “Harry & Meghan” — nomeada para para os prémios de televisão dos Hollywood Critics Awards de 2023 na categoria de Melhor Série de Não-Ficção em Streaming —, a série “O coração dos Invictus” e receberam mais 3 milhões de dólares para transformarem o romance de Carley Fortune Meet Me At The Lake num filme. Em 2022, a série de animação de Meghan Markle foi cancelada.