Depois de várias reuniões entre o governo e os sindicatos médicos, continua a não haver acordo para evitar as ações de protesto, nomeadamente a greve. O Ministério da Saúde voltou a não apresentar propostas concretas para rever as grelhas salariais dos profissionais, um ponto que os sindicatos consideram incontornável, e, para além da greve de dois dias em julho, devem-se seguir-se outras paralisações durante o verão.

“É muitíssimo provável que a greve seja o caminho, juntamente com outras ações de protesto. Dificilmente teremos tempo para conter o descontentamento. Tudo fizemos para que não houvesse greves”, sublinha, ao Observador, o presidente do Sindicato Independente dos Médicos. Jorge Roque da Cunha admite que “dificilmente” haverá acordo com o Governo, depois de mais uma reunião entre o SIM e o Ministério da Saúde, que decorreu na tarde desta quinta-feira.

O responsável adianta que, a ser marcada, a greve do SIM será depois da paralisação já convocada pelo outro grande sindicato médico (a Federação Nacional dos Médicos), que agendou uma greve para os dias 5 e 6 de julho, e que agora admite mais greves durante o mês de agosto, perante o impasse nas negociações, a apenas um dia do final do prazo. “Provavelmente o que se advinha é que, se amanhã [sexta-feira] nada acontecer, vamos ter de prosseguir com as greves em agosto. Não é possível de outra maneira”, disse Joana Bordalo e Sá, presidente da FNAM, à Lusa.

