O grupo Lufthansa reportou esta terça-feira um prejuízo de 734 milhões de euros no primeiro trimestre, face aos resultados negativos de 467 milhões no mesmo período de 2023, devido ao impacto das greves na Alemanha.

Em comunicado, o grupo aéreo informou que as receitas cresceram 5% para 7.392 milhões de euros, dos quais 5.562 milhões corresponderam às suas companhias aéreas de passageiros, o que representa um aumento de 7% face ao ano anterior.

O volume de negócios dos seus serviços de manutenção, inspeção e reparação, bem como de outros produtos da Lufthansa Técnica, cresceu 15% para 1.770 milhões de euros, enquanto as receitas do negócio de logística caíram 16% para 691 milhões.

A empresa destacou que as greves na Alemanha durante o primeiro trimestre, que foram constantes, tanto entre os trabalhadores do grupo como entre os trabalhadores dos seus parceiros, tiveram um impacto negativo nos seus resultados de cerca de 350 milhões.

O desempenho das suas companhias aéreas caiu 2,5%, em parte devido à incerteza dos clientes devido a greves e à falta de reservas de última hora a preços elevados.

Todas as companhias aéreas de passageiros do grupo — Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Eurowings — registaram perdas operacionais até março, face ao mesmo período do ano anterior, com exceção da Swiss.

No entanto, estes foram especialmente pronunciados na Lufthansa, com um resultado antes de juros e impostos (Ebit) de 640 milhões negativos, o que levou a empresa a iniciar medidas para fortalecer a sua subsidiária no curto prazo, como redução de custos, paragem de novos projetos e avaliação da necessidade de pessoal adicional nas áreas administrativas.

Até março, 24.359 passageiros voaram nas companhias aéreas do grupo, mais 12% do que no ano anterior, enquanto os voos oferecidos cresceram 6% para 196.971.

Em média, as companhias aéreas ofereceram 84% da sua capacidade até março, o que não cumpriu os seus objetivos devido às greves.

A empresa reviu em baixa as perspetivas para 2024 e espera agora um aumento de capacidade de 92%, face aos 94% inicialmente previstos, devido a maiores investimentos e atrasos nas entregas de aeronaves.