Um VW Polo TDI, que não estaria necessariamente equipado com o motor original a gasóleo, foi o carro experimental do Conselho Nacional do Desenvolvimento italiano (CND) que explodiu em Nápoles, matando dois cientistas deste que é o maior centro de investigação do país. O acidente ocorreu na via rápida que circunda Nápoles e resultou na perda de duas pessoas, Maria Vittoria Prati, a condutora de 66 anos, e Fulvio Filace, de 25. O CND não avançou ainda pormenores detalhados sobre o projecto, mas sabe-se que contava com o apoio financeiro da União Europeia.

Os técnicos testavam na altura um protótipo que, segundo a imprensa italiana, visa desenvolver um sistema denominado “Make your car a solar hybrid”, destinado a converter as mecânicas exclusivamente a combustão de veículos já existentes em mecânicas híbridas, isto é, em que um motor eléctrico ajuda o esforço realizado pelo motor de combustão, reduzindo assim o consumo e as emissões. A eficiência do sistema será ainda superior ao normal, uma vez que a pequena bateria será recarregável a partir dos painéis solares existentes no capot da frente e no tejadilho.

A causa da explosão não é ainda conhecida, mas o corpo de bombeiros que acorreu ao local, depois de inspeccionar os destroços, descobriu o que parecia ser dois depósitos cilíndricos de gás no interior do Polo, que acreditam ter despoletado a explosão. Não se sabe verdadeiramente o que continham os depósitos, mas como Prati e Filace eram especialistas em emissões e combustíveis alternativos, poderiam conter qualquer coisa, de hidrogénio a combustível sintético.

O CDN já abriu uma investigação interna, para apurar os factos que originaram a explosão, tendo o procurador de Nápoles iniciado duas investigações relativas ao acidente ocorrido a 24 de Junho, uma ao incêndio e a outra às mortes, que de momento está a tratar como homicídios.