As empresas do universo do grupo SATA, a SATA Air Açores e Azores Airlines, registaram um resultado negativo de 30 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, de acordo com dados consultados esta sexta-feira pela agência Lusa.

De acordo com o relatório das demonstrações financeiras referentes ao 1.º trimestre de 2023 das empresas do setor público empresarial regional, registaram-se 23 milhões de euros negativos na SATA Internacional e 7 milhões na SATA Air Açores. Os primeiros três meses do ano correspondem a um período de menor procura no setor da aviação. Neste período a transportadora açoriana era liderada por Luís Rodrigues que foi nomeado presidente executivo da TAP.

O passivo da Azores Airlines cresceu 108,7 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, em termos comparativos com período homólogo de 2022. A operadora, que assegura as ligações para o exterior dos Açores, apresentou um passivo de 539.302.359 euros no primeiro trimestre de 2022, para crescer para 648.056.585 euros em igual período de 2023.

Na SATA Air Açores, que assegura as ligações inter-ilhas na região, o passivo reduziu 142,2 milhões de euros do primeiro trimestre de 2022 (475.993.071 euros) para o mesmo período de 2023 (333.708.307 euros). O grupo SATA encontra-se sob um plano de reestruturação financeira na sequência da submissão de um pedido à Comissão Europeia.

O grupo anunciou esta sexta-feira que as companhias de aviação da SATA transportaram um milhão de passageiros este ano, o que representa um crescimento de 34% face ao período homólogo. “As companhias aéreas do grupo SATA voltam a superar-se, ao atingirem a simbólica marca de um milhão de passageiros transportados em 2023, cerca de dois meses mais cedo do que em 2022 e antes do prazo previsto para este ano”, adianta o grupo em nota de imprensa.

Segundo a SATA, a “evolução representa um crescimento de 34% face ao período homólogo” de 2022, estando em “perspetiva” um “novo recorde” no número de passageiros transportados até ao final do ano.

“É esperado que o verão IATA de 2023 volte a confirmar a atração pelas rotas servidas pela SATA Air Açores e Azores Airlines, nomeadamente no arquipélago dos Açores que é o destino natural das duas companhias aéreas do grupo SATA, esperando-se alcançar um novo recorde de passageiros transportados”, lê-se no comunicado.