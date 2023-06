A Vodafone Portugal vai começar progressivamente a desligar a rede 3G dentro de um ano. O operador de telecomunicações anunciou esta sexta-feira que a medida, que terá início em julho de 2024, é um “passo importante para reforçar o acesso dos clientes a comunicações mais rápidas, eficientes e ainda mais seguras.”

Em comunicado, a Vodafone explica que é uma mudança “inevitável perante a evolução tecnológica”. O desligar progressivo da rede 3G vai permitir responder ao crescente consumo de dados, acrescenta a empresa.

As frequências que até aqui são usadas para a terceira geração de redes móveis vão ser realocadas para o uso de redes mais modernas, como o 4G e 5G. “Com esta atualização, que beneficia a digitalização do país, as comunicações ganham mais velocidade, capacidade, estabilidade, eficiência e resiliência”, é ainda explicado.

A Vodafone Portugal diz que a “esmagadora maioria” dos clientes não vai ser afetada pela mudança, já que são usados equipamentos e cartões SIM compatíveis com as restantes gerações de comunicação móvel. Já os clientes afetados vão ser “atempadamente contactados pela Vodafone” e vão ter um período de um ano para atualizar o equipamento ou o seu cartão SIM. A empresa criou uma página no site para tirar dúvidas sobre o tema. É explicado que os clientes que ainda têm um cartão 3G podem pedir nas lojas uma segunda via do SIM, já compatível com redes mais modernas, sem custos.

O 3G chegou a Portugal em 2004, permitindo o acesso a uma internet móvel mais rápida e aos primeiros passos na visualização de vídeo. Mas, com a massificação dos acessos 4G e, mais recentemente, com a adoção do 5G, o 3G reduziu significativamente o contributo para o peso total no tráfego global de dados.

O operador refere ainda que os equipamentos de rede que permitem o funcionamento do 3G são hoje energeticamente menos eficientes, argumentando que a modernização e substituição vai ter um impacto ambiental positivo.

O encerramento da rede 3G em Portugal segue-se a movimentos semelhantes que já foram feitos pela Vodafone noutros mercados, como os Países Baixos, Alemanha, República Checa, Itália, Reino Unido ou Irlanda.