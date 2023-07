Em atualização

Uma mulher morreu atropelada por um ligeiro de mercadorias, esta quinta-feira, na A5 em frente à zona empresarial do Lagoas Park, perto de Oeiras, revelou fonte do Comando Geral da Guarda Nacional Republicana ao Observador.

O trânsito na A5 está condicionado no sentido Cascais-Lisboa, estando aberta apenas a via da direita, onde os carros circulam de forma muito lenta. Às 13h as vias da esquerda e central ainda continuavam encerradas.

Segundo a Lusa a vítima tinha 54 anos. O alerta para o acidente foi dado às 10h15 e no local, além da GNR estiveram os meios de socorro.

Ainda não há previsão da hora em que a circulação estará normalizada.