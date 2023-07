O diretor editorial dos media do Vaticano, Andrea Tornielli, considerou esta quinta-feira que a ida do Papa Francisco a Fátima no dia 5 de agosto, está ligada “à tragédia da guerra que atormenta a martirizada Ucrânia”.

Num texto esta quinta-feira publicado no portal Vatican News, Andrea Tornelli sublinha que o gesto de Francisco “pode ser ligado diretamente a outro que ele realizou, pouco mais de um mês após o início da guerra: a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, realizada em São Pedro, em 25 de março de 2022″.

A consagração da Rússia, aliás, foi pedida pela aparição na mensagem aos pastorinhos de Fátima. Há 16 meses, Francisco rezou assim: ‘Perdemos o caminho da paz. Esquecemos a lição das tragédias do século passado, o sacrifício de milhões que morreram nas guerras mundiais. Desconsideramos os compromissos assumidos como Comunidade das Nações e estamos a trair os sonhos de paz dos povos e as esperanças dos jovens”, recordou Tornielli no texto esta quinta-feira divulgado.

O responsável editorial pelos órgãos de comunicação do Vaticano lembra, também, que as aparições de Fátima “estão ligadas à história dos Papas do século XX, e se entrelaçam com as suas biografias pessoais”, culminando nas deslocações ao santuário da Cova da Iria de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991 e 2000) Bento XVI (2010) e Francisco (2017).

Na quarta-feira, o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, anunciara que o Papa Francisco irá ter jovens doentes e reclusos a rezarem com ele na Capelinha das Aparições, em Fátima, no dia 5 de agosto.

Numa mensagem dirigida aos peregrinos, divulgada na página do Santuário de Fátima na Internet, Carlos Cabecinhas deixou o convite para que “na manhã de sábado, dia 5 de agosto, possam estar em Fátima para rezar com o Santo Padre”.

Segundo o programa previsto, o Papa Francisco chegará ao Santuário de Fátima às 9h de dia 5 de agosto e rezará na Capelinha das Aparições.

“O Sumo Pontífice atravessará o Recinto de Oração no papamóvel e dirigir-se-á para a Capelinha das Aparições, onde o esperarão jovens doentes, que não poderão participar na JMJ em Lisboa, e alguns jovens reclusos. Depois da oração do Terço, o Papa dirigirá uma palavra aos peregrinos presentes e seguirá para Lisboa”, informou o Santuário, acrescentando que, “embora curto, o programa será intenso e cheio de significado dado que Francisco virá à Cova da Iria por vontade expressa desde que se soube da realização da JMJ em Lisboa”.

O Papa Francisco vai chegar a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude em 2 de agosto, regressando a Roma no dia 6, estando a visita a Fátima agendada para dia 5.

O programa da visita a Portugal, além de encontros com as autoridades civis do país e algumas visitas a instituições, contempla a participação do Papa, no dia 3 de agosto, à tarde, no Parque Eduardo VI, na cerimónia do Acolhimento dos peregrinos. No dia seguinte, presidirá, também no Parque Eduardo VII, à Via Sacra, enquanto no sábado, além da manhã, em Fátima, estará no fim da tarde e início da noite no Parque Tejo, para o início da Vigília dos jovens.

No domingo, além da missa final, durante a manhã, também no Parque Tejo, à tarde terá um encontro com os milhares de voluntários participantes na JMJ, no Passeio Marítimo de Algés, antes de regressar ao Vaticano.