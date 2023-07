O Bloco de Esquerda vai apresenta requerimentos no Parlamento para que sejam ouvidos quer o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, quer o da Administração Interna, José Luís Carneiro, sobre a polémica do cartoon da RTP, anunciou Joana Mortágua, que explica que as audições se devem ao que diz ser os “ataques à liberdade de expressão”

Adão e Silva é chamado porque tem a tutela da RTP. José Luís Carneiro porque informou que tinha ligado ao presidente do conselho de administração da RTP a mostrar indignação pela transmissão de um cartoon em que mostrava um polícia a disparar contra alvos e quando estes são mostrados vê-se que atinge os que são mais escuros e não atinge os mais claros. A cartoonista já disse que se trata de um cartoon alusivo aos acontecimentos em França, mas a PSP em Portugal fez uma queixa-crime por causa do cartoon.

“A liberdade de expressão deve ser preservada e a possibilidade de ironia e provocação deve prevalecer na liberdade artística mesmo que fira suscetibilidade”, explicou Joana Mortágua, em declarações à comunicação social no Parlamento.

Ainda que possa haver debate sobre o cartoon, o Bloco diz que “não achamos aceitáveis que se possa resolver com queixa crime [da PSP] e que o cartoonista possa ser alvo de uma queixa crime por parte de uma força de autoridade, mas muito mais grave é a vontade de limitar liberdade de expressão”. Joana Mortágua continua que grave é que o ministro da Administração Interna “se sinta na capacidade e autoridade de fazer uma chamada para o presidente da RTP”, atacando a liberdade e independência editorial e que o ministro da Administração Interna “se sinta no poder de ligar ao presidente do conselho de administração da RTP para condicionar aquilo que a RTP passa enquanto escolha editorial no segmento de humor”. Para Joana Mortágua é uma “ingerência inaceitável de liberdade imprensa e expressão”.

Adão e Silva será questionado sobre se “acha normal que outro membro do Governo fale à RTP porque não gosta do que ouviu na televisão”.

Por isso também vai apresentar um voto de condenação pelos ataques à liberdade expressão que sucederam à publica na RTP.

