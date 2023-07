O homem de 60 anos retirado esta terça-feira com vida de um carro submerso no rio Douro, em Vila Nova de Gaia, acabou por morrer no Hospital Santos Silva, revelou à Lusa o comandante da capitania do Douro.

“Sim, confirmo, o homem faleceu no hospital”, disse o comandante Silva Rocha. A vítima foi transportada para o hospital com “prognóstico muito reservado”, disse.

O alerta foi dado pelas 12h18 para um carro que caíra à água no cais do Cavaco, em Gaia, no distrito do Porto, e que estava “totalmente submerso”, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Coimbrões, Luís Araújo.

A viatura foi depois retirada da água com recurso a uma grua por uma equipa dos Sapadores de Gaia que verificou “não haver mais ninguém” dentro do carro, afirmou Luís Araújo.

O comandante da corporação de bombeiros referiu que a viatura “terá deslizado pela rampa do cais até à água”. A Polícia Judiciária está a investigar a morte do condutor.