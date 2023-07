Em atualização

As urgências do Hospital Amadora-Sintra estão encerradas até às 15h00 desta terça-feira, avançou a SIC, com o hospital a confirmar a notícia ao Observador e a revelar que apenas não são aceites doentes que chegam ao local de ambulância.

Fonte do Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, referiu que se trata de um “pico de procura” dos serviços e que houve indicações para que o CODU, a central de emergência médica, encaminhe os doentes para o estabelecimento de saúde mais próximo, o Hospital São Francisco Xavier.

Depois de um verão de 2022 marcado por urgências, especialmente as de ginecologia e obstetrícia, fechadas temporariamente em vários hospitais do país, nos últimos dias têm registado situações de rutura. Na última sexta-feira, foi noticiado que a urgência pediátrica do Centro Hospitalar Tondela-Viseu está em situação de rutura devido à falta de médicos e em risco iminente de fechar, assim como o bloco de partos.

No mês passado foi divulgado o plano de verão para as urgências pediátricas dos hospitais do SNS e foi revelado que a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, que pertence ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, passa a encerrar aos fins de semana, de duas em duas semanas. Também em Chaves, a urgência pediátrica está a fechar entre as 8h00 de quarta-feira e as 8h00 de sexta-feira e das 8h00 do dia 12 às 8h de 17 de julho, efetuando-se o atendimento na urgência de Vila Real.

O caso mais polémico foi o do Hospital Santa Maria, que no verão vai ter os blocos de partos fechados devido a obras de remodelação. As grávidas deverão ser atendidas nos hospitais públicos mais próximos enquanto durarem as obras que, na unidade lisboeta, deverão demorar um ano — à exceção dos partos de risco.