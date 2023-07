O antigo guarda-redes brasileiro Rafael Bracali, que finalizou a carreira de futebolista profissional em 2022/23, assumiu o cargo de diretor desportivo do Boavista, rendendo o ex-avançado senegalês Fary Faye, informou esta quarta-feira o clube da I Liga.

Quero agradecer ao presidente Vítor Murta e ao Fary pela oportunidade que me foi dada de continuar a servir o Boavista. A experiência e os conhecimentos que fui adquirindo ao longo de muitos anos serão agora colocados ao serviço deste clube”, apontou o ex-atleta, de 42 anos, em declarações reproduzidas pelo sítio oficial dos “axadrezados” na Internet.

Sucessor no cargo de Fary Faye, que subiu na estrutura e foi nomeado administrador da SAD, Rafael Bracali tinha culminado a sua ligação aos relvados há cerca de dois meses, após ter feito 89 jogos pelo Boavista, clube do qual foi capitão nas últimas cinco épocas.

“Na minha vida, nunca escolhi o caminho mais fácil, mas vencer os desafios sempre foi a minha maior motivação. Estou muito entusiasmado com a possibilidade de começar esta nova etapa no clube, no qual me senti mais respeitado e acarinhado. Prometo desempenhar as minhas novas funções com a mesma determinação e empenho de sempre”, concluiu.

A estreia oficial do Boavista em 2023/24 está calendarizada para 24 de julho, a partir das 20h15, com a receção à União de Leiria, recém-promovida à II Liga, em duelo da primeira fase da Taça da Liga, que se vai disputar à porta fechada no Estádio do Bessa, no Porto.