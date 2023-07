O Bard, serviço experimental de conversação com Inteligência Artificial desenvolvido pela Google, está a partir desta quinta-feira, 13 de julho, disponível em Portugal. A empresa anunciou, em comunicado, que, além do lançamento em mais regiões, como na Europa e no Brasil, o Bard está “agora disponível em mais de 40 idiomas, incluindo o português, chinês, alemão, hindi e espanhol”.

Em comunicado, a Google informou que recolhe, quando o Bard — que é visto como um rival do ChatGPT — é utilizado, “dados como as suas interações [dos utilizadores] com o sistema, localização, feedback e informação de utilização” para ajudar a “disponibilizar, melhorar e desenvolver” os produtos, serviços e tecnologias de machine learning. Por defeito, “o Bard irá guardar a sua informação na sua conta Google” durante 18 meses, mas é possível alterar essa definição para um período entre três e 36 meses.

Enquanto tecnologia experimental, o Bard poderá ocasionalmente fazer declarações imprecisas em resposta a comandos do utilizador”, alertou a gigante tecnológica, acrescentando que nesse caso as pessoas poderão registar o problema.

Além da chegada a Portugal, a Google anunciou o lançamento de novas funcionalidades e recursos que serão lançados “em mais de 40 idiomas” para “ajudar o utilizador a fazer mais”. A partir desta quinta-feira será possível ouvir as respostas e marcar, selecionar (para voltar a ver determinadas dicas mais tarde) e alterar o nome das conversas do Bard. Ficará ainda disponível a opção de exportar o código Python para Replit, além do Google Colab. O utilizador passa também a poder partilhar, através de links partilháveis, “as suas ideias e criações com outras pessoas”.

Disponível apenas em inglês — mas “em breve” noutros idiomas — ficará a funcionalidade de ajustar as respostas do Bard, alterando o seu tom e estilo em função de “cinco opções diferentes: simples, longo, curto, profissional ou casual”. O mesmo acontece com a possibilidade de utilizar imagens nos comandos que são dados ao serviço através da utilização de recursos do Google Lens, uma novidade que foi anunciada em maio no evento anual da tecnológica e que fica agora disponível somente em inglês.