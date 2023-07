Foi no Festival da Velocidade de Goodwood que a Ford revelou a mais recente versão do SUV eléctrico Mustang Mach-E. Denominado Rally, o modelo foi decididamente inspirado num carro de ralis, que o cliente pode adquirir e deslocar-se no dia-a-dia para depois, aos fins-de-semana, dar largas à sua vontade de brincar e divertir-se a pilotar o seu SUV a bateria em estradas cobertas de terra, neve ou lama, uma vez que, alegadamente, depois de passar pela lavagem automática, o Mach-E Rally fica pronto para outra.

A Ford já oferece na generalidade dos mercados, a começar pelo português, uma série de versões do seu SUV eléctrico, o Mustang Mach-E. Da versão mais acessível com apenas um motor (269 cv) e uma bateria mais pequena (76 kWh), à versão com maior autonomia (com um só motor com 294 cv e uma bateria de 99 kWh), passando pelos Mach-E com dois motores e potências de 351 cv e 487 cv, sempre com a bateria grande, o Mustang eléctrico já tem o mercado dos SUV a bateria bem coberto. O novo Mach-E Rally vai falar ao coração dos que procuram associar a emoção ao fim-de-semana à racionalidade do dia-a-dia, mas com a garantia que o Ford vai conseguir resistir sem problemas ao incremento do esforço e maus-tratos a que vai ser submetido.

O interior ao Mach-E Rally 3 fotos

A Ford não avançou grandes detalhes, mas tudo indica que o Mach-E Rally partirá da versão com dois motores e 351 cv e a bateria de 99 kWh. Os amortecedores são especiais, tal como as molas, o mesmo acontecendo com as jantes, mais robustas (e mais estreitas do que as de série das restantes versões), para resistirem às pedras e às pancadas a que vão estar sujeitas. Para isto, o Mach-E Rally conta ainda com pneus da BF Goodrich Trail Terrain, não uns pneus de competição, mas um tipo de equipamento que se sente mais à-vontade em pisos degradados e escorregadios. A caracterização do novo modelo inclui ainda um maior aileron traseiro.

Apesar de se assumir como um protótipo, que ainda vai ser submetido a uma bateria de testes para aperfeiçoar as afinações (e os equipamentos) finais, o Mach-E Rally estará à venda na Primavera do próximo ano. Os responsáveis da Ford, a começar pelo vice-presidente para os veículos eléctricos da marca Darren Palmer, asseguraram que, curiosamente, o Mach-E Rally foi o projecto em que a administração foi mais rápida a decidir a aprovação. Bastaram apenas 18 minutos, de acordo com Palmer, para que o Mach-E Rally passasse do papel à realidade. Todo um recorde. Lamentavelmente, a Ford não mencionou o número de unidades que projecta vender.