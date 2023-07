Em declarações aos jornalistas em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, onde inaugurou o novo hangar do centro local de meios aéreos, o governante garantiu ainda que os planos de segurança e de mobilidade para a JMJ estão “fechados” e que Portugal está pronto para acolher aquela jornada.

“[Nas fronteiras, serão feitos] controlos terrestres não sistemáticos, só para os casos em que haja sinalização de risco”, disse José Luís Carneiro, que este sábado mesmo foi confrontado com a preocupação dos autarcas do Alto Minho em relação a essa matéria.

Uma preocupação que, adiantou, tinha a ver com a ideia de que poderia haver “uma reposição de fronteiras em sentido literal, de controlos permanentes e sistemáticos”.

“O fluxo [rodoviário] decorrerá com normalidade”, frisou, adiantando que as forças de segurança só atuarão caso haja um “sistema de alerta” que aconselhe que se proceda à paragem dos automobilistas e se peça respetiva documentação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

José Luís Carneiro adiantou que na sexta-feira foram fechados os planos de segurança e mobilidade para a JMJ.

“Estamos prontos para receber o papa Francisco e fazer a JMJ”, garantiu, lembrando que se trata de um evento que poderá juntar entre 1 a 1,5 milhões de peregrinos.

Disse que já está definido um dispositivo de 16 mil elementos das forças e serviços segurança, que pode chegar aos 20 mil.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.

A JMJ vai decorrer de 01 a 06 de agosto.