Desde o início da semana que a Europa tem vivido uma vaga de calor proveniente do norte de África, levando os termómetros de vários países a ultrapassarem os 40 graus. Esta sexta-feira, as altas temperaturas obrigaram ao encerramento da Acrópole de Atenas, na Grécia.

De forma a proteger os seus trabalhadores e visitantes durante as horas de maior calor, o monumento, que é Património Mundial da UNESCO e o mais visitado da Grécia, foi encerrado entre as 12h00 e as 17h00. O horário habitual é das 8h00 às 20h00. De acordo com a ministra da Cultura e do Desporto grega, Lina Mendoni, a medida pode ser prolongada para este sábado.

Embora sejam esperadas temperaturas de 40 a 41 graus celsius em Atenas, “a temperatura real sentida […] pelo corpo é consideravelmente mais elevada” no topo da Acrópole, segundo a ministra.

Face ao calor, antes do fecho, a Cruz Vermelha distribuiu garrafas de água pelas pessoas que se encontravam na fila à espera para entrar no monumento. Segundo a coordenadora da Cruz Vermelha, os paramédicos presentes prestaram primeiros socorros a alguns turistas que apresentavam sintomas de desidratação e desmaios.

“Hoje tivemos muitos incidentes, pessoas que desmaiaram ou sentiram tonturas porque não se cuidaram muito bem, não usaram chapéus, o que é muito importante. Nestes dias não devemos sair sem chapéu e, claro, temos de beber muitos sumos e água”, explicou uma voluntária, citada na Euronews.

Também na quinta-feira, a instituição foi colocada no sopé da Acrópole para distribuir “pelo menos 30.000 garrafas de água de 50 centilitros por dia” para ajudar os turistas.

”Depois do fecho das portas da Acrópole, muitos turistas refugiaram-se nos restaurantes das redondezas, à procura de uma bebida para se refrescarem e de algo para comer”, avançou a Euronews.

As altas temperaturas levaram o Ministério da Proteção Civil grego a alertar para o risco de incêndios florestais em cinco zonas, aconselhando as pessoas a evitarem fazer queimadas. Já os médicos, de acordo com a Reuters, alertaram para o facto de os idosos mais pobres e com problemas de saúde serem os que correm maior riscos.

Já do outro lado do globo, o sul dos Estados Unidos está sob uma forte onda de calor, em que dezenas de milhões de norte-americanos, da Califórnia ao Texas, se debateram sexta-feira com temperaturas perigosamente elevadas, que também deverão atingir o pico durante o fim de semana.

Phoenix, a capital do Arizona, registou sexta-feira o 15.º dia consecutivo com mais de 43 graus, de acordo com o serviço meteorológico dos EUA (NWS).

No famoso “Death Valley” (“Vale da Morte”, em português) da Califórnia, um dos lugares mais quentes e secos do planeta, as temperaturas podem ultrapassar os 54 graus celsius durante este fim de semana. Apesar dos sinais de “calor extremo” que desaconselham as pessoas a visitar o parque depois das 10h00, os turistas continuam a aventurar-se. No entanto, nesta a altura do ano, a maioria faz apenas uma curta visita.

Como recorda o The Guardian, a temperatura mais quente alguma vez registada no Vale da Morte foi de 56,6 graus em julho de 1913, de acordo com os serviços do parque. O recorde moderno foi estabelecido em 2021 quando o parque atingiu 54,4 graus.