Eis uma história que ninguém pediu, nem está à espera num obituário: há cerca de 25 anos, quando servia às mesas para pagar contas e escrevia num jornal de província, um grupo de pessoas – no qual se incluía um bebé de colo – entrou já tarde no restaurante em que eu trabalhava. Quando já era perto da uma da manhã, notei que o bebé dormia e desliguei a música, apenas para o grupo me chamar a atenção e pedir para voltar a pôr canções a tocar. Ainda perguntei se isso não incomodava o bebé, mas disseram-me que não. De modo que voltei a ligar o amplificador, mas mudei o CD – e cliquei play após selecionar uma canção específica, a um volume não muito elevado.

E passados poucos segundos começaram as reclamações – não pelo volume de som, mas pela, e passo a citar, “pouca vergonha”. Como não pedi para especificarem, não sei até hoje se o que ofendeu o grupo foi a letra (“Tu vas, tu vas et tu viens / Entre mes reins / Et je te rejoins”), o som (que parecia saído de um filme pornográfico, segundo me fizeram saber) ou os gemidos durante a canção. Quem sabe?

Para o grupo, terá sido apenas um momento de irritação na sua vida polida e burguesa – para mim, foi um momento de mudança absoluta: nesse dia (nessa noite, que já passava da uma da manhã e era suposto que eles já tivessem saído do restaurante, o que aliás se apressaram a fazer) descobri o verdadeiro poder da pop: chocar gente aborrecida, dizendo apenas e só da vida tal como ela é. Provocar, abanar a moral vigente, fazer o oposto do que é considerado certo – e desde então, nunca mais parei.

