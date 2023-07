Cerca de um mês antes, quando os rumores da contratação de Messi pelo Inter Miami já tinham evoluído para a certeza de que ia rumar à Major League Soccer, foram divulgadas imagens de um adepto que escreveu num cartaz que viajou dois mil quilómetros ao engano para ver o jogo onde pensou que o argentino se ia estrear. Quem quiser ver ao vivo à estreia de Messi ao serviço do clube norte-americano vai ter que assistir à partida contra o Cruz Azul, do México, que se joga no próximo dia 21 de julho e para a qual os bilhetes já estão esgotados.

Big yikes. Safe flight back! pic.twitter.com/t4oRMW4fBr — Philadelphia Union (@PhilaUnion) June 25, 2023

Para já, nesta madrugada foi altura de se dar a conhecer aos adepto do Inter Miami numa apresentação com muita música e que não olhou a custos no Estádio DRV PNK, a casa da equipa da do sul da Flórida. Messi foi introduzido como um jogador da NBA e mostrou-se aos adeptos presentes debaixo da chuva que adiou a cerimónia e quase a impediu de se realizar. Rumou ao centro do palco montado no centro do relvado para o propósito e foi cumprimentado por Jorge Mas, José Mas e David Beckham, donos do clube norte-americano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Miami está de fiesta ???? pic.twitter.com/VsUUOSyBpv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

Soak it in, Leo Messi. The warmest of welcomes to @InterMiamiCF. pic.twitter.com/STzKSDrBGh — Major League Soccer (@MLS) July 17, 2023

“Quero agradecer a todas as pessoas de Miami por essa receção, pelo carinho que me deram desde que cheguei aqui. Estou muito feliz de estar com vocês”, disse. “Quero agradecer aos donos do clube por este reconhecimento, por facilitarem tudo, por nos fazerem sentir em casa. Quero muito começar a treinar, a competir, quero muito ganhar para este clube continuar a crescer”, continuou o argentino. “Espero que ao longo da época os adeptos continuem a acompanhar-nos. Pessoalmente, acredito que os meus companheiros vão dar tudo para desenvolver este projeto e estou muito feliz por ter escolhido esta cidade, por ter escolhido este projeto e não tenho dúvidas de que nos vamos divertir muito e de que vamos experienciar coisas muito boas”.

Lionel Messi’s unveiling is due to kick off in 30 minutes. But this is the scene at DRV PNK Stadium. Absolutely bucketing it down, warnings of lightning. Fans told to seek shelter. Good start pic.twitter.com/An6nToGHaX — Daniel Matthews (@_DanMatthews_) July 16, 2023

Os dirigentes do clube não se pouparam nos elogios a Messi, considerando o sete vezes Bola de Ouro uma das referências da modalidade. “Esta é uma receção típica de Miami para um dos melhores jogadores de sempre”, disse David Beckham. Jorge Mas completou: “Quando o David e eu nos conhecemos e projetámos o que o Inter Miami representaria, tivemos a liberdade de sonhar. Sonhámos em trazer não apenas jogadores de elite, mas o melhor jogador que já calçou umas chuteiras. O seu nome é Lionel Andrés Messi”.

Muitos dos adeptos presentes na apresentação de Messi eram argentinos pelo que, nas bancadas, estiveram muitas camisolas cor de rosa do Inter Miami, mas também azuis e brancas da seleção sul-americana. No exterior do estádio, houve até quem tenha levado uma cabra, símbolo do melhor de todos os tempos (G.O.A.T.).

GOAT?! ???????? E esse torcedor que simplesmente levou uma cabra para apresentação do Messi no Inter Miami, que acontecerá hoje! Crédito: Reprodução da Internet pic.twitter.com/HamV2nK8si — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 16, 2023

Lionel Messi deixou o Paris Saint-Germain quando o seu contrato estava a chegar ao fim. O argentino teve propostas dos Barcelona e da Arábia Saudita, mas acabou por rumar ao Inter Miami onde vai receber 55 milhões de euros por ano num contrato de dois anos e meio.

Como aperitivo, antes de Messi, o Inter Miami apresentou Sergio Busquets. “Obrigado por terem vindo, estou muito feliz de estar aqui em Miami. Para mim, é um prazer fazer parte do Inter Miami . Quero agradecer a todos os que tornaram isto possível. Estou ansioso para começar a treinar e jogar com meus novos colegas”, afirmou o espanhol que também celebrou o seu aniversário.

Doble celebración, Feliz Cumple Sergio ???? pic.twitter.com/lgyOYrJwlI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

Ao longo deste domingo, a redes sociais da Major League Soccer anunciaram a chegada de Busquets com uma foto do antigo internacional espanhol Álvaro Arbeloa.

MLS announced the arrival of Sergio Busquets with a picture of Álvaro Arbeloa on Twitter. ???????? pic.twitter.com/rF19vV66zJ — Football Talk (@FootballTalkHQ) July 17, 2023