O Pingo Doce identificou 130 lojas nas quais, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), irá reforçar stocks e equipa, tendo ainda flexibilidade “para alargar o horário” em alguns dos espaços, disse fonte oficial à Lusa.

Em resposta por escrito, o Pingo Doce disse que espera um “aumento significativo da afluência às suas lojas, em particular de peregrinos inscritos, que irão levantar o seu kit de alimentação, bem como de outros jovens”.

Assim, “para dar resposta a este aumento da afluência”, o grupo identificou “130 lojas Pingo Doce onde se espera que esta seja maior, nas quais haverá reforço de stocks e de equipa, entre os dias 31 de julho e 6 de agosto”.

Segundo a mesma fonte, “se necessário”, o Pingo Doce terá “flexibilidade para alargar o horário em algumas destas lojas”, aconselhando os clientes a consultarem o site da rede de supermercados ou a app “para confirmarem o horário da sua loja”.

O Continente, por sua vez, vai alargar o horário de algumas lojas na região de Lisboa, entre 31 de julho e 6 de agosto, “face ao previsto aumento de fluxo de clientes durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ)”.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da cadeia de retalho referiu que iria “alargar o horário de fecho em algumas lojas da região de Lisboa, de 31 de julho a 6 de agosto, face ao previsto aumento de fluxo de clientes durante a Jornada Mundial da Juventude”.

Ainda assim, nos dias da JMJ, o Continente recomenda “que os clientes façam uma gestão dos horários por forma a evitarem as horas de maior afluência às lojas“, adiantando que os horários de abertura das lojas estão disponíveis e atualizados no site da marca ou no Google Maps.

A mesma fonte disse que, “tendo em conta o impacto de um evento destas dimensões na cidade de Lisboa”, prevê “uma maior afluência” às lojas, “sobretudo de peregrinos e turistas”, mas garantiu que o Continente está preparado “para responder às necessidades dos […] clientes habituais e dos visitantes”.

Por sua vez, a Auchan disse que, “relativamente aos horários das lojas, ficarão iguais – ‘hipers’ e lojas my Auchan”, mas recordou que “é parceira da JMJ no ‘kit’ peregrino, disponibilizando refeições adaptadas às várias dietas (opções de carne, peixe e vegetariana) e respeitando também a tendência alimentar sazonal”.

Segundo a marca, “em relação à afluência às lojas, é difícil prever, porém, todas estarão previamente preparadas para um aumento de clientes no decorrer deste evento“.

Já a espanhola Mercadona disse que os seus horários não se irão alterar neste período, lembrando que ainda não existem lojas Mercadona nos concelhos de Lisboa e Loures.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, com a presença do Papa Francisco, de 1 a 6 de agosto.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.