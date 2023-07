Décadas de trabalho conjunto com as comunidades locais no restauro de ecossistemas vitais valeram o Prémio Gulbenkian para a Humanidade a três ativistas, no sudeste asiático, em África e na América do Sul. O prémio, no valor de um milhão de euros (a repartir de igual forma pelos três), foi anunciado esta quarta-feira.

Bandi “Apai Janggut”, líder da comunidade Sungai Utik no Bornéu, Cécile Bibiane Ndjebet, ativista e agrónoma nos Camarões, e Lélia Wanick Salgado, ambientalista, designer e cenógrafa no Brasil, recebem este prémio “pela sua relevância na liderança climática de mulheres e de populações indígenas e pela importância do envolvimento das comunidades nos esforços de restauro ecológico”, lê-se no comunicado de imprensa.

Acreditamos que os vencedores do Prémio vão continuar a inspirar outros e a desencadear futuras iniciativas climáticas positivas, em todo o mundo”, disse Angela Merkel, líder do júri.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.