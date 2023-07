A reunião que os representantes dos músicos e lojistas do centro comercial Stop tiveram esta quinta-feira com o executivo da Câmara Municipal do Porto correu “bem”, confirmou ao Observador o presidente da Associação de Músicos do Stop.

Rui Guerra disse que os artistas estão a tentar encontrar uma forma de permanecerem no Stop até que seja encontrada uma alternativa, seja ela qual for, mas ainda nada está decidido. Segundo o representante, os músicos consideram a solução da Escola Pires de Lima a que “parece ser mais viável”, estando agendada uma visita ao espaço para a próxima semana .

A escola, que vai ser encerrada, fica próxima do centro comercial e, de acordo com a câmara, estaria disponível antes do final do ano.

A ideia é “tentar encontrar uma forma de entendimento para continuarmos até às obras estarem prontas para nos receberem” no novo local. “Não queremos ficar parados. Gostávamos de ficar todos unidos no mesmo local”, declarou o presidente da Associação de Músicos do Stop.

Rui Guerra adiantou que será realizada uma nova reunião, esta sexta-feira ou para a próxima semana.

Para segunda-feira, está marcado uma marcha de protesto entre a Câmara Municipal do Porto e o Stop. A concentração está agendada para as 15h e o início da marcha para as 19h30. Também na segunda-feira haverá uma reunião de câmara à porta fechada.

Na terça-feira, mais de uma centena de lojas do Stop, na Rua do Heroísmo, no Porto, foram seladas pela Polícia Municipal “por falta de licenças de utilização para funcionamento”, justificou a autarquia, deixando quase 500 artistas e lojistas sem terem para onde ir.