Pelo menos 51 baleias-piloto morreram depois de encalharem na remota praia de Cheynes, no sudoeste da Austrália, enquanto continuavam os esforços para tentar resgatar 46 cetáceos, disseram esta quarta-feira as autoridades australianas.

Um total de 97 baleias-piloto ficaram presas na terça-feira em águas pouco profundas a cerca de 150 metros da praia de Cheynes, uma enseada protegida na região da Austrália Ocidental, rodeada por um parque e uma reserva natural.

At least 51 whales have died in a mass stranding at Cheynes Beach in Western Australia, 46 others still at risk pic.twitter.com/UFN7M6YxB7

— BNO News (@BNONews) July 26, 2023