O risco de incêndio para esta quarta-feira continua muito alto ou extremo para várias regiões do Mediterrâneo, de acordo com os dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). A ilha da Sicília é a região que tem (ou teve) mais incêndios ativos nas últimas 24 horas comparativamente com a área ocupada, sendo também grande o número de incêndios ativos em Itália (no mesmo período).

Negli ultimi giorni numerosi incendi stanno colpendo la #Sicilia ed il Sud #Italia???????? In particolare, nelle ultime ore #Palermo risulta assediata dalle fiamme???? ????Il nostro #EFFIS Current Situation Viewer mostra i punti caldi rilevati nelle ultime 24 ore pic.twitter.com/13F0nRdkdf — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 26, 2023

