Emme

Immerso, R. Bica Da figueira, 2640-065 Santo Isidoro. Tel.: 261 104 420. 12h às 19h.

Para provar histórias, memórias e a região: há novos pratos para provar no restaurante do Immerso, o primeiro cinco estrelas da Ericeira que abriu no verão passado e onde o luxo anda de chinelo no pé. Todas as propostas pensadas por Alexandre Silva (uma estrela Michelin) têm motivo: o polvo com amêndoa e alho, uma entrada, marcaram a infância do chef; a açorda de carabineiro, gema fumada e óleo de coentros, bem como o Torricado de sardinha, puré de pimento e mistura de ervas mostram a influência Atlântica e a relação com os produtores da região; o arroz de pato e a presa de porco no carvão com espuma de cherovia e couve coração fazem a ponte para o Emme on Fire, a extensão do Emme agora fora de portas, onde o fogo é a principal ferramenta de confeção. Se estiver cansado, não pense duas vezes: pernoite. O acordar vai ser bom.

Vago

R. Gaivotas 11A Lisboa. Tel.: 916 500 060. Das 19h às 2h.

Para comer a silly season e ficar para dançar: sai Leonor Godinho, entra Diogo Lima. Mas não é para sempre. Enquanto a chef do Vago desfruta de umas merecidas férias, é Pai Grande que assume os comandos da cozinha do clube noturno que apresenta, assim, uma nova carta até setembro. Nesta espécie de residência, conte com salmorejo cordobês, uma sopa de tomate fria, presunto, ovo cozido a baixa temperatura, pão frito e orégãos frescos; coentrada de porco ibérico, que mistura lagartos, secretos e abanicos de porco preto com mação verde, cebolete, rábano, chip de chalota e piso de coentrada; e ainda o cheesecake basco com calda de figos e moscatel. Figura versátil, a intervenção do chef temporário, que é também DJ Khabal, estende-se para lá da cozinha, sendo ele o responsável pela programação cultural de agosto. Este fim de semana, a música fica a cargo de Jeff Lennon e Santeodoro.

Rebel Asian

Rua da Boavista 32 Lisboa. Tel.: 21 599 9912. Das 17h à 00h.

Para provar uma Ásia mais fresca: bife de cogumelo com bimis. Couve coração grelhada, regada com manteiga de misu, hummus e romã. Polvo com bisque de camarão. E a okonomiyaki, uma espécie de panqueca japonesa, com ovo, vegetais e camarão. Estas são apenas três sugestões da nova carta do Rebel Asian, asiático da animada Rua da Boavista, que para temporada quente montou uma oferta mais leve, que reduz os fritos e hidratos de carbono, apostando nos vegetais e no peixe, com várias opções vegan. O menu de bebidas também foi depurado e promete criatividade e riqueza de ingredientes.

Mezze

Rua Ângela Pinto 40D Lisboa. Tel.: 939 806 699. Terça-feira a sábado, das 12h30 às 15h; das 19h às 22h.

Para provar as novidades e revisitar os clássicos do Mezze: seja na esplanada, nas mesas comunitária ou individuais do interior, há mais propostas do Médio Oriente para provar no Mercado de Arroios. Foi no Instagram que o Mezze anunciou um novo menu de verão, pensada para refrescar os dias de uma época cada vez mais quente. Entre eles, anuncia o projeto da Associação Pão a Pão, o foul moukalla, favas cobertas por uma camada de iogurte fresco com raspas de laranja, um dos componentes do mezze vegetariano, presente ainda no capítulo dos principais. “Se não conseguirem decorar o nome, não há problema nenhum. É só dizer “favas” e elas vão parar à mesa”, promete. Só mais um exemplo de frescura: o moutabbal koossa, uma pasta de courgete com tahini, ou o khiar be laben, molho de iogurte e pepino — ambos para saborear com o conhecido pão sírio. Os clientes habituais não têm nada com que se preocupar: os clássicos como as espetadas ou o falafel não tiraram férias, mostra-nos a carta. Continuam no menu.

Icon

R. da Junqueira 65, 1300-343 Lisboa. Tel.: 219023207. Das 18h30 à 1h.

Para dançar virado para o rio: novíssimo rooftop de Lisboa, é um convite para copos de final de dia com os olhos postos no rio, na ponte 25 de Abril e margem do lado de lá. No último andar do hotel Hyatt Regency, em Alcântara, o Icon pode ser o arranque de uma noite bem regada: o menu inclui quase uma dezena de cocktails, uma seleção considerável de vinhos, e todas as espirituosas. Para os grupos de amigos mais numerosos, duas punch bowls, enormes taças com bebida que vai sendo servida: a supernova, com vodka, creme de peche, limão, mel e espumante rosé; ou a sunshine, com pisco, licor caseiro de maracujá, chá de hortelã-pimenta e ginger ale. Está a cortar no álcool? Não precisa de ficar em casa. À sexta-feira e sábado, há música de DJ.

Cinealfama

Escadinhas de São Miguel. Sexta-feira, 29 de julho. Às 21h30.

Para uma noite indie nas escadas mais famosas de Lisboa: se ainda não tem plano para sexta-feira e uma sessão de cinema soa a boa ideia, temos uma sugestão: às 21h30, ao ar livre, nas Escadinhas de São Miguel, entre a Calçadinha, o Beco, e a Rua de São Miguel, em Alfama, será exibido “The Party at the End of the World“, do realizador americano Dimitri Luttrell, o vencedor do Cinalfama Grand Priz, uma iniciativa que decorre no âmbito do Lisbon International Filme Festival, uma celebração do cinema independente organizada pelo Cinealfama. Entrada livre.

Músicas do Mundo

Até 29 de julho. Castelo de Sines. A partir de 20 euros.

Para dançar os artistas do mundo: arrancou a 21 de julho, em Porto Covo, e estende-se até este sábado, 29 de julho, com o fecho da 23.ª edição a ser celebrado no Castelo de Sines. Com o continente africano no centro da programação, há ainda muito para ver e ouvir nos três últimos dias do Festival Músicas do Mundo, cujo cartaz é constituído este ano por 43 concertos, interpretados por músicos oriundos de 27 países espalhados pelo globo. De Tinariwen a Super Mama Djombo, consulte o nosso guia com os concertos a não perder. Bilhetes disponíveis online.

MöTAO Vilamoura

Marina de Vilamoura, Quarteira. Tel.: 969 649 749. Todos os dias, entre junho e setembro, das 19h às 4h.

Para uma noite algarvia completa: é Sérgio Galamba quem assina a carta do espaço do Grupo Fullest, que já está de portas reabertas para uma nova época de veraneio. Se anda por Vilamoura e está à procura de planos animados e descomplicados, tome nota. Do pad thai de camarão tigre, com noodles de arroz salteado com legumes, amendoim e rebentos de soja, à salada de caranguejo com romã, ervas frescas e vinagrete thai, sem esquecer o e nigiri wagyu braseado com foie gras, a ideia é que, calmamente, desfrute do bom forrar de estômago que deve preceder sempre uma sessão de dança que segue noite fora.

Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.