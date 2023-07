Dois navios da Marinha Portuguesa atracam esta sexta-feira em Cabo Verde para uma semana de cooperação, no âmbito da iniciativa “Mar Aberto” 2023, que visa contribuir para segurança marítima no Golfo da Guiné e na costa ocidental africana.

A embaixada de Portugal na cidade da Praia avançou em comunicado que o NRP (Navio da República Portuguesa) “Setúbal” e o NRP “Zaire” constituem um “Grupo de Tarefa” que visita Cabo Verde entre 28 de julho e 5 de agosto.

As duas embarcações vão permanecer na Praia até segunda-feira, 31 julho, seguindo-se depois para o Mindelo, na ilha de São Vicente.

Os dois navios integram uma secção de projeção de força, constituída por fuzileiros, uma equipa de segurança, uma equipa de mergulhadores e uma equipa médica, acrescentou a mesma fonte consular.

Durante a permanência em Cabo Verde, o grupo vai realizar vários exercícios e desenvolverá diversas atividades no âmbito da Cooperação no Domínio da Defesa (CDD), destacando o embarque de militares da Guarda Costeira de Cabo Verde, no NRP “Setúbal”, na praia de S. Francisco, em Santiago.

Ainda segundo a embaixada portuguesa na capital de Cabo Verde, o grupo tem realizado diversas patrulhas no Golfo da Guiné, contribuindo para o combate à pirataria e ataques armados contra a navegação mercante.

A equipa está sob o comando do capitão-mar-e-guerra Nicholson Lavrador, embarcado no NRP “Setúbal”, que é comandado pelo capitão-de-fragata Pereira da Costa, sendo o NRP “Zaire” comandado pelo primeiro tenente Antunes Pires.

A Iniciativa “Mar Aberto” teve início em 15 de abril, data em que o NRP “Setúbal” largou da Base Naval de Lisboa rumo à África do Sul, onde participou nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Já o NRP “Zaire” vai regressar a Portugal depois de cinco anos em São Tomé e Príncipe, onde desempenhou missões de capacitação da Guarda Costeira e de cooperação técnico-militar com os países amigos da região, potenciando, em especial, iniciativas para o desenvolvimento de capacidades de defesa e segurança marítima no Golfo da Guiné (GdG).

A iniciativa visa contribuir para a segurança marítima no Golfo da Guiné e na costa ocidental africana, assim como para a satisfação de compromissos internacionais assumidos por Portugal com os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), incluindo ainda a participação nacional no projeto da União Europeia das Presenças Marítimas Coordenadas para a região.