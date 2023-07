Um despiste na Estrada Nacional (EN) 209, em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, causou esta madrugada um morto e um ferido grave, indicaram à Lusa fontes da Proteção Civil.

O alerta foi dado às 5h14 para um despiste na freguesia da Arreigada.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa indicou que foi declarado um óbito no local e um ferido foi transportado ao Hospital de São João, no Porto.

Já fonte dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira disse à Lusa que o ferido, um jovem de 20 anos, apresentava ferimentos graves.

No socorro às vítimas esteve a corporação de bombeiros de Paços de Ferreira com 10 elementos, veiculo de desencarceramento e duas viaturas de socorro.