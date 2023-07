O rebranding do Twitter por parte de Elon Musk deparou-se com mais um problema. Desta vez, a rede socialista foi bloqueada na Indonésia devido às leis anti-pornografia.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, os 270 milhões de habitantes da Indonésia foram impedidos na terça-feira de aceder ao “x.com” e as autoridades do país, maioritariamente muçulmano, alegaram que o domínio tinha um histórico ligado a jogos de apostas e pornografia.

Os utilizadores que tentassem aceder à rede social recebiam alegadamente uma mensagem no ecrã a informar que o site tinha sido bloqueado pelo ministério, por violar as leis e os regulamentos locais.

O domínio não teve qualquer utilização durante os últimos seis anos. Anteriormente, pertenceu a uma loja de serviços Paypal e eBay destinada a operadoras de comércio online, sem qualquer tipo de ligação a jogos de apostas ou pornografia.

Depois de ter mudado o nome da rede social para X esta semana, Elon Musk redirecionou o domínio “x.com” para que os visitantes fossem enviados para o Twitter.

Usman Kansong, diretor do Ministério para as Comunicações e Informática da Indonésia, disse na terça-feira que esperava uma resposta por parte da empresa de Musk para confirmar que o domínio será utilizado pelo Twitter. É esperado que o “x.com” se torne a nova identidade online da rede social.