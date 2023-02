A primeira lista de candidatos ao International Booker Prize, composta por 12 ou 13 obras de ficção, será revelada a 14 de março, anunciou a organização. Cerca de um mês depois, a 18 de abril, será conhecida a shortlist de seis nomeados. O vencedor será anunciado a 23 de maio, numa cerimónia em Londres.

O júri da edição deste ano do importante prémio de ficção traduzida para inglês é composto pela escritora franco-marroquina Leïla Slimani (presidente), o tradutor de ucraniano Uilleam Blacker, o escritor malaio Tan Twan Eng, o crítico da New Yorker Parul Sehgal, e pelo editor de literatura do Financial Times Frederick Studemann.

O International Booker Prize, promovido pela Booker Prize Foundation, é atribuído anualmente a um obra de ficção traduzida para língua inglesa e publicada no Reino Unido ou na Irlanda. Em 2023, foram elegíveis para o prémio livros publicados entre 1 de maio de 2022 e 30 de abril de 2023.

Nasceu em 2005 para incentivar a publicação e leitura no Reino Unido de ficção internacional de qualidade e para promover o trabalho de tradução. Tem um valor pecuniário de 50 mil libras (cerca de 56 mil euros), que é dividido em partes iguais pelo autor e tradutor da obra vencedora. Os autores e tradutores nomeados para a shortlist recebem mil libras (1.113 euros).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No ano passado, o prémio foi atribuído a Tomb of Sand, da escritora indiana Geetanjali Shree, traduzido do hindi por Daisy Rockwell. Foi o primeiro livro escrito em hindi a vencer o International Booker.

O romance, o primeiro da escritora de 65 anos de Nova Deli a ser publicado no Reino Unido, conta a história de uma mulher de 80 anos, do norte da Índia, que recupera a vontade de viver após cair numa profunda depressão na sequência da morte do marido. Contrariando toda a família, em especial a filha, decide visitar o Paquistão e confrontar o trauma da adolescência passada num meio segregacionista.

Até ao momento ainda não foram reveladas as datas referentes ao Booker Prize, o principal galardão da Booker Prize Fonndation. Sabe-se apenas que a longlist será anunciada em julho e a shortlist em setembro. O júri é constituído pela romancista Esi Edugyan (presidente), o ator e escritor Adjoa Andoh, a poeta Mary Jean Chan, o professor de Literatura Comparada na Universidade de Colombia e especialista em Shakespeare James Shapiro, e pelo ator e escritor Robert Webb.

Leia também: