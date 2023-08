Será que “Os Simpsons” previram que isto aconteceria? Um utilizador da plataforma online Reddit decidiu brincar com a Inteligência Artificial (IA) e descobrir como seriam as personagens da famosa série norte-americana se estas saltassem para fora do ecrã.

Na referida plataforma, o utilizador Crows_HeadIC partilhou um conjunto de 20 fotos criadas através do Midjourney, um serviço de Inteligência Artificial que gera imagens a partir de descrições em linguagem natural. Estas mostram como Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, entre outras personagens, seriam na vida real.

Apesar da imagem de Homer ser muito fiel ao personagem original — sem cabelo e a comer um donut — , a de Marge foge à figura à qual os fãs da séries estão habituados. A mãe surge como uma rapariga jovem e sem o seu característico penteado com cabelo azul. Em vez disso, tem o cabelo liso.

No entanto, foram Sr. Burns e Smithers que se destacaram. O proprietário da central nuclear onde Homer trabalha e o seu assistente são duas das personagens de “O Simpsons” que através da inteligência artificial permaneceram mais parecidas com o original.